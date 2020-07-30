Экс-президент Украины Кравчук согласился стать полпредом в контактной группе по Донбассу

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой киевской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в видеообращении после визита в офис президента страны Владимира Зеленского.

"Я принял решение: если я смогу, а я хочу этого, хочу что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я согласился", - отметил он. Видеообращение обнародовано в четверг в эфире телеканала "Украина-24".

Леониду Кравчуку 86 лет. Он был первым президентом независимой Украины и возглавлял страну с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. 8 декабря 1991 года от имени Украины подписал с президентом Российской Федерации Борисом Ельциным и председателем Верховного совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем Беловежские соглашения о прекращении существования СССР. На досрочных президентских выборах 1994 года Кравчук во втором туре проиграл Леониду Кучме, набрав 45,1% голосов избирателей.

В сентябре 1994 года стал депутатом Верховной рады, после чего вновь был переизбран в парламент в 1998 и в 2002 годах. Однако на выборах в Раду в 2002 году Социал-демократическая партия, лидером списка которой являлся Кравчук, не смогла преодолеть проходной барьер в 3%. В 2006 году он заявил, что уходит из политики, чтобы заняться общественно-политической деятельностью вне партии.

Офис президента Украины сообщил 28 июля о решении 81-летнего экс-президента Леонида Кучмы прекратить работу в контактной группе. Вице-премьер Алексей Резников сообщил в свою очередь, что до назначения нового полпреда он будет временно исполнять его обязанности. Он также высказал пожелание, чтобы украинскую делегацию возглавил "уважаемый человек, известный в украинском обществе и в мире".

Накануне Зеленский назвал Кравчука и Резникова среди кандидатов на должность полпреда Киева в контактной группе.