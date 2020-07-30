Конституционный суд Болгарии подтвердил иммунитет президента и вице-президента страны

СОФИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Конституционный суд Болгарии подтвердил неприкосновенность президента и вице-президента страны в период исполнениями ими служебных обязанностей. Об этом говорится в решении, опубликованном в четверг на официальном сайте суда, оно было принято единогласно.

Рассмотрение вопроса об иммунитете главы государства в Конституционном суде было начато на основании запроса главного прокурора Болгарии Ивана Гешева, который в начале нынешнего года попросил судей уточнить, что входит в понятия "государственная измена" и "нарушение конституции" и можно ли вести в отношении президента расследование.

В своем решении судьи отмечают, что при обнаружении доказательств преступной деятельности президента или вице-президента запрет на их уголовное преследование не препятствует возбуждению уголовного дела. При уже возбужденном уголовном деле иммунитет президента и вице-президента исключает возможность проведения процессуально-следственных действий, которые направлены против них и непосредственно затрагивают их личные права и свободы.

Незадолго до объявления решения Конституционного суда Иван Гешев выступил с заявлением о том, что "прокуратура Болгарии подвержена беспрецедентному <...> давлению со стороны президента страны Румена Радева и обслуживающих его политических формаций". Он напомнил высказывание президента на антиправительственном митинге, где президент сказал, что "болгарская прокуратура - мафия", и указал, что именно глава государства - "единственный недосягаемый человек в Болгарии".