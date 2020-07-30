Евросоюз ввел санкции против структур и граждан России и Китая за кибератаки

БРЮССЕЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении структур и граждан России, Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам. Они введены в рамках упрощенного санкционного режима ЕС по кибератакам, который был создан год назад, но пока ни разу не использовался. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в четверг опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Шесть физических лиц и три организации или органа должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, подпадающих под действие ограничительных мер. Эти лица и организации или органы несут ответственность, оказывают поддержку или были вовлечены в кибератаки или попытки кибератак, включая попытку кибератаки против ОЗХО и кибератаки, публично известные как WannaCry и NotPetya, а также операция Cloud Hopper", - отмечается в нем.

В частности, под санкции попали "Главный центр специальных технологий" Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и четверо граждан России. ЕС утверждает, что центр якобы "несет ответственность за кибератаки со значительным эффектом", совершенные из-за пределов союза и представляющие внешнюю угрозу союзу или его государствам-членам, а также за кибератаки со значительным эффектом против третьих государств, включая кибератаки, публично известные как NotPetya или EternalPetya, в июне 2017 года и кибератаки, направленные на украинскую энергосистему зимой 2015 и 2016 годов.

Кроме того, в Официальном журнале перечислены четверо граждан РФ, якобы ответственные за кибератаки. Это Олег Сотников, Евгений Серебряков, Алексей Моренец и Алексей Минин.