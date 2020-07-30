В ЕС заявили, что сотрудничают с Россией в Арктике на практической основе

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Россия и ЕС сотрудничают в Арктике на практической основе, несмотря на ряд разногласий по другим областям мира. Об этом сообщил в четверг посол ЕС по арктическим вопросам Майкл Манн, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским научно-исследовательским Центром имени Вудро Вильсона.

"В действительности, хотя отношения [ЕС] с Россией по другим частям мира не такие гладкие, как, может быть, хотелось бы, мы много сотрудничаем на практической основе с Россией в Арктике, - отметил он. - Мы надеемся, что Арктика должна остаться - и это так в настоящее время - она должна оставаться территорией с низким уровнем напряженности, а также [территорией] мирного сотрудничества между различными государствами, участвующими в этом (переговорах по проблемам вокруг Арктики - прим. ТАСС)", - подчеркнул посол ЕС. Он указал на "хороший уровень сотрудничества на крайне практической основе" с Россией, в особенности по утилизации ядерных отходов кораблей и подводных лодок.

Манн подчеркнул, что ЕС предоставляет международные гранты по развитию и изучению Арктики участникам из России, Канады и США. "По этому вопросу у нас трансграничное сотрудничество", - отметил посол.

Говоря о военной активности России в Арктике, он подчеркнул: "Существуют различные точки зрения по поводу того, что они [Россия] делают, является ли это агрессивным начинанием, либо же это чисто оборонительные меры". Манн также указал и на то, что НАТО также проводит в этом регионе свои военные учения. "Несколько недель назад мы видели американские и британские корабли в Баренцевом море впервые за 40 лет или около того", - добавил он. Посол считает, что сейчас "нет никакой необходимости обострять напряженность в Арктике".