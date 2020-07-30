Конгрессмен заявил, что Трамп предложил перенести выборы из-за страха потерпеть поражение

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил изучить возможность переноса намеченных на ноябрь всеобщих выборов в связи с тем, что боится потерпеть на них серьезное поражение. Такое мнение высказал в опубликованном в четверг письменном заявлении лидер демократического большинства Палаты представителей Конгресса США Стени Хойер (от штата Мэриленд).

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"В Америке нет диктаторов, которые незаконным путем отменяют выборы. Президент Трамп не имеет права отменять или переносить выборы 2020 года, которые будут проведены 3 ноября. Это то, что он знал, если бы прочитал конституцию, которую поклялся защищать и охранять. Его постоянные усилия по подрыву и подавлению предстоящих выборов несут в себе не что иное, как страх перед тем, что, как показывают опросы, вероятно, будет значительным поражением", - считает демократ.

По его версии, американский лидер "продолжает пытаться сеять сомнения по поводу голосования по почте, что является безопасным и заслуживающим доверия". "Очевидно, что президент пытается отвлечь внимание от мрачных экономических новостей сегодняшнего утра (ВВП США во втором квартале упал на 32,9% в годовом исчислении - прим. ТАСС) и полной неспособности его администрации решить проблему [распространения вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19", - считает Хойер. Трамп пытается "вызвать разногласия", полагает конгрессмен, с целью "отвлечь внимание от своей ужасной репутации и неспособности обеспечивать ответственное руководство" страной.

В свою очередь спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) в ответ на предложение главы государства процитировала фрагмент одного из разделов американской конституции. "Конгресс может определить время избрания выборщиков и день, когда они подают голоса. Такой день является единым повсеместно в Соединенных Штатов", - заявила она.

Фраза "президент Пелоси" прочно удерживает верхние строчки в американском сегменте Twitter. Дело в том, что даже, если выборы будут отложены, срок полномочий Трампа и вице-президента Майкла Пенса истекает в январе следующего года, что сделает следующим главой государства Пелоси, занимающую в государственной иерархии США третий по значимости пост.

Мнение ряда республиканцев

"Мы не будем переносить выборы", - отметил в интервью телеканалу Fox News сенатор Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг). Аналогичной позиции придерживаются также сенаторы Марко Рубио (от штата Флорида), Линдси Грэм (от штата Южная Каролина), а также лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти (от штата Калифорния).

Кроме того, глава Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел в интервью телеканалу "Фокс бизнес" отметила "очевидность" понимания президентом того, что у него нет полномочий переносить выборы. По ее мнению, Трамп просто возражает против попыток демократов "систематически отнимать гарантии честного проведения выборов" путем расширения масштабов голосования по почте.

"Нам нужно это исправить, и это вызовет проблемы в ноябре, если мы не обратим на это внимание сейчас", - заключила Макдэниел.

Профессор права Университета Калифорнии Ричард Хасен подчеркнул, что "президент не имеет права переносить дату выборов". "Это еще одно заявление президента, которое подрывает доверие избирателей и которое направлено на то, чтобы подорвать легитимность голосования по почте, не имея то никаких доказательств", - указал он.

Как отмечают американские СМИ, Трамп стал первым президентом страны, который предложил идею перенести ноябрьские выборы. Ранее он отвергал такие идеи.

О возможном переносе выборов

Как ранее предупреждали в связи с пандемией американские специалисты и юристы, в реальности сценарий потенциального переноса выборов практически неосуществим. Для этого пришлось бы менять федеральное законодательство, регламентирующее проведение выборов. Принятый в 1845 году Закон о дне президентских выборов гласит, что голосование проходит "во вторник после первого понедельника ноября". Поэтому перенос даты выборов потребовал бы одобрения Сенатом и Палатой представителей Конгресса США соответствующего законопроекта и его подписания Трампом. Однако едва ли будет преувеличением сказать, что достижение консенсуса по этому ключевому вопросу между республиканцем Трампом и оппозиционной Демократической партией, которая на данном этапе имеет большинство в Палате представителей, возможно лишь в самом крайнем случае. С отменой выборов дело еще сложнее. 20-я поправка к Конституции США предусматривает истечение полномочий президента и вице-президента "в полдень 20 января" (через четыре года после вступления в должность). То есть даже в случае отмены выборов Трамп и его вице-президент Майкл Пенс лишились бы полномочий.

Как констатируют американские эксперты, все эти нормы фактически невозможно нарушить.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.