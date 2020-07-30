Конгрессмен заявил, что Трамп предложил перенести выборы из-за страха потерпеть поражение

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил изучить возможность переноса намеченных на ноябрь всеобщих выборов в связи с тем, что боится потерпеть на них серьезное поражение. Такое мнение высказал в опубликованном в четверг письменном заявлении лидер демократического большинства Палаты представителей Конгресса США Стени Хойер (от штата Мэриленд).
"В Америке нет диктаторов, которые незаконным путем отменяют выборы. Президент Трамп не имеет права отменять или переносить выборы 2020 года, которые будут проведены 3 ноября. Это то, что он знал, если бы прочитал конституцию, которую поклялся защищать и охранять. Его постоянные усилия по подрыву и подавлению предстоящих выборов несут в себе не что иное, как страх перед тем, что, как показывают опросы, вероятно, будет значительным поражением", - считает демократ.
По его версии, американский лидер "продолжает пытаться сеять сомнения по поводу голосования по почте, что является безопасным и заслуживающим доверия". "Очевидно, что президент пытается отвлечь внимание от мрачных экономических новостей сегодняшнего утра (ВВП США во втором квартале упал на 32,9% в годовом исчислении - прим. ТАСС) и полной неспособности его администрации решить проблему [распространения вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19", - считает Хойер. Трамп пытается "вызвать разногласия", полагает конгрессмен, с целью "отвлечь внимание от своей ужасной репутации и неспособности обеспечивать ответственное руководство" страной.
В свою очередь спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) в ответ на предложение главы государства процитировала фрагмент одного из разделов американской конституции. "Конгресс может определить время избрания выборщиков и день, когда они подают голоса. Такой день является единым повсеместно в Соединенных Штатов", - заявила она.
Фраза "президент Пелоси" прочно удерживает верхние строчки в американском сегменте Twitter. Дело в том, что даже, если выборы будут отложены, срок полномочий Трампа и вице-президента Майкла Пенса истекает в январе следующего года, что сделает следующим главой государства Пелоси, занимающую в государственной иерархии США третий по значимости пост.
Мнение ряда республиканцев
"Мы не будем переносить выборы", - отметил в интервью телеканалу Fox News сенатор Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг). Аналогичной позиции придерживаются также сенаторы Марко Рубио (от штата Флорида), Линдси Грэм (от штата Южная Каролина), а также лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти (от штата Калифорния).
Кроме того, глава Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел в интервью телеканалу "Фокс бизнес" отметила "очевидность" понимания президентом того, что у него нет полномочий переносить выборы. По ее мнению, Трамп просто возражает против попыток демократов "систематически отнимать гарантии честного проведения выборов" путем расширения масштабов голосования по почте.
"Нам нужно это исправить, и это вызовет проблемы в ноябре, если мы не обратим на это внимание сейчас", - заключила Макдэниел.
Профессор права Университета Калифорнии Ричард Хасен подчеркнул, что "президент не имеет права переносить дату выборов". "Это еще одно заявление президента, которое подрывает доверие избирателей и которое направлено на то, чтобы подорвать легитимность голосования по почте, не имея то никаких доказательств", - указал он.
Как отмечают американские СМИ, Трамп стал первым президентом страны, который предложил идею перенести ноябрьские выборы. Ранее он отвергал такие идеи.
О возможном переносе выборов
Как ранее предупреждали в связи с пандемией американские специалисты и юристы, в реальности сценарий потенциального переноса выборов практически неосуществим. Для этого пришлось бы менять федеральное законодательство, регламентирующее проведение выборов. Принятый в 1845 году Закон о дне президентских выборов гласит, что голосование проходит "во вторник после первого понедельника ноября". Поэтому перенос даты выборов потребовал бы одобрения Сенатом и Палатой представителей Конгресса США соответствующего законопроекта и его подписания Трампом. Однако едва ли будет преувеличением сказать, что достижение консенсуса по этому ключевому вопросу между республиканцем Трампом и оппозиционной Демократической партией, которая на данном этапе имеет большинство в Палате представителей, возможно лишь в самом крайнем случае. С отменой выборов дело еще сложнее. 20-я поправка к Конституции США предусматривает истечение полномочий президента и вице-президента "в полдень 20 января" (через четыре года после вступления в должность). То есть даже в случае отмены выборов Трамп и его вице-президент Майкл Пенс лишились бы полномочий.
Как констатируют американские эксперты, все эти нормы фактически невозможно нарушить.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.