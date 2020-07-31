В Белоруссии заявили, что Россия объяснила усиление мер на границе ростом пассажиропотока

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Посольство Белоруссии в Москве утверждает, что получило подтверждение от представителей органов власти РФ об усилении контроля на границе в связи с ростом пассажиропотока.

"В связи с изменившимся сегодня порядком пересечения белорусско-российской границы посольством оперативно проведены консультации с руководством погранкомитета по Смоленской области, министерством иностранных дел и ФСБ России, - говорится в сообщении пресс-секретаря посольства Белоруссии в Москве Олега Мазуро, размещенном на сайте диппредставительства. - По полученной информации, российской стороной сегодня действительно был усилен контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом".

"Как нам пояснили, это было сделано в связи с увеличением пассажиропотока, который вырос почти в два раза из-за расширения перечня льготных категорий граждан, в отношении которых распоряжениями правительства России отменены ограничения на пересечение границы (учеба, работа, лечение, уход за близкими родственниками, высококвалифицированные специалисты и т. п.)", - добавил Мазуро.