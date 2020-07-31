Трамп считает, что американцы 3 ноября вновь проголосует за него

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что американский народ на предстоящих 3 ноября выборах вновь проголосует за него. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, отвечая на вопросы о том, можно ли считать исчерпанной тему потенциального переноса ноябрьских всеобщих выборов в США, затронутую ранее Трампом.

"Президент вчера (в четверг - прим. ТАСС) трижды ответил на это. Он сказал: хочу эту дату больше, чем кто бы то ни было, не хочу отсрочки, хочу выборы. А затем в интервью региональному [средству массовой информации] он заявил: никто не желает этой даты выборов больше, чем я. Так как он считает, что 3 ноября станет моментом, когда американский народ признает огромные успехи нынешней администрации", - отметила Макинэни. "Белый дом концентрирует внимание на том, чтобы гарантировать, что наши выборы не изобилуют мошенничеством при голосовании, что график не находится в подвешенном состоянии", - подчеркнула официальный представитель американского лидера.

Трамп в четверг в Twitter предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением нового коронавируса в США. Как считает глава американской администрации, выборы в 2020 году могут стать самыми нечестными в истории из-за использования метода голосования по почте, который он подвергает резкой критике. Соперником республиканца Трампа на президентских выборах будет демократ Джозеф Байден.

Как ранее предупреждали в связи с пандемией американские специалисты и юристы, в реальности сценарий потенциального переноса выборов практически неосуществим. Для этого пришлось бы менять федеральное законодательство, регламентирующее проведение выборов. Принятый в 1845 году Закон о дне президентских выборов гласит, что голосование проходит "во вторник после первого понедельника ноября". Поэтому перенос даты выборов потребовал бы одобрения Сенатом и Палатой представителей Конгресса США соответствующего законопроекта и его подписания Трампом. Однако едва ли будет преувеличением сказать, что достижение консенсуса по этому ключевому вопросу между республиканцем Трампом и оппозиционной Демократической партией, которая на данном этапе имеет большинство в Палате представителей, возможно лишь в самом крайнем случае.

С отменой выборов дело еще сложнее. 20-я поправка к Конституции США предусматривает истечение полномочий президента и вице-президента "в полдень 20 января" (через четыре года после вступления в должность). То есть даже в случае отмены выборов Трамп и его вице-президент Майкл Пенс лишились бы полномочий.

Как констатируют американские эксперты, все эти нормы фактически невозможно нарушить.