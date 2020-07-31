Досрочные парламентские выборы в Ираке пройдут в июне 2021 года

КАИР, 31 июля. /ТАСС/. Досрочные выборы в Палату представителей (парламент) Ирака назначены на 6 июня 2021 года. Об этом объявил в пятницу премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми, передает телеканал Al Sumaria.

"Я объявляю 6 июня 2021 года датой проведения досрочных парламентских выборов, и мы сделаем все, чтобы они прошли успешно и были прозрачными", - сказал он в обращении к нации, которое транслировалось по государственному телевидению.

Проведение всеобщих досрочных выборов, которые предусматривают выборы в парламент и последующее назначение президента страны, было одним из главных требований протестующих во время непрекращавшихся в стране с октября 2019 года массовых народных волнений и беспорядков, и власти обещали его выполнить. Однако выборы были обусловлены необходимостью принятия сначала нового избирательного закона, разработка и одобрение которого затянулась на несколько лет.

В итоге, парламент принял его только в конце декабря прошлого года. Главным препятствием одобрения этого законодательного акта был заложенный в него принцип выдвижения кандидатов. В конечном итоге депутаты согласились с положением, гарантирующим возможность выдвиженцам баллотироваться не только по партийным спискам, но и в качестве независимых кандидатов, чего в прежнем законе не было. Кроме того, в новом документе прописано, что каждый избранный депутат парламента может представлять интересы отдельного избирательного округа в противовес старой редакции закона, где группа парламентариев должна представлять всю провинцию. В новом законе также прописаны принципы определения представителей избирательных комиссий.

Последние парламентские выборы в Ираке состоялись в мае 2018 года, а следующие должны были пройти в мае 2022 года.