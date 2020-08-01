Власти США обвинили во взломе Twitter двух американцев и жителя Великобритании

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Власти США предъявили обвинения в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, совершенном 15 июля, жителю Великобритании, а также двум американцам, один из которых является несовершеннолетним. Об этом заявили в пятницу представители федеральной прокуратуры Северного округа штата Калифорния и окружной прокуратуры во Флориде.

Как уточняется в заявлении прокуратуры в Калифорнии, 19-летнего жителя Великобритании Мэйсона Шеппарда обвинили в участии в сговоре с целью электронного мошенничества, отмывании средств и получении несанкционированного доступа к чужим компьютерным системам. 22-летнему жителю Флориды Ниме Фазели инкриминируется соучастие в получении доступа к компьютерным системам.

Оба они находятся под стражей, говорится в заявлении. Шеппарду в случае признания виновным грозит наказание в виде штрафа в размере до $250 тыс. и тюремное заключение на срок до 20 лет, Фазели - такой же штраф и тюремное заключение на срок до пяти лет.

Окружная прокуратура во Флориде уточнила, что третьим фигурантом дела является 17-летний Грэм Айвэн Кларк, он задержан. Ему предъявлены обвинения по 30 пунктам. Кларку, в частности, инкриминируется организованное мошенничество, кража личных данных и совершение хакерских атак. Окружной прокурор Эндрю Уоррен назвал Кларка "главным организатором" взлома аккаунтов.

Уоррен уточнил, что преступление было совершено с целью обогащения, однако из-за взлома аккаунтов ряда известных людей имелась угроза "дестабилизации финансовых рынков в США и по всему миру", а также "подрыва американской политики и дипломатии".

Прокурор отметил, что законы Флориды дают возможность предъявлять обвинения несовершеннолетним в ряде финансовых преступлений на той же основе, что и совершеннолетним. Кларк, как ожидается, предстанет перед судом в субботу. Если его признают виновным, ему также может грозить продолжительное тюремное заключение.

Скоординированный взлом аккаунтов

На страницах нескольких американских корпораций и известных людей в Twitter 15 июля появились тексты приблизительно одинакового содержания. В них мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере. Согласно оценкам властей, хакерам удалось получить более $100 тыс.

В компании Twitter позднее уточнили, что было взломано около 130 учетных записей. В их число вошли аккаунты главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, руководителя компании Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а также Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в США в ноябре.