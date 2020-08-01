В Вашингтоне считают важным поддержание сотрудничества с Россией в Арктике

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Новый координатор Госдепартамента по Арктике Джим Дехарт считает важным поддержание сотрудничества с РФ в этом регионе.

"Россия - арктическая страна. Они занимают большую часть Арктики. Они являются членом Арктического совета. У нас есть история сотрудничества с Россией в этом контексте. Было очень хорошее сотрудничество, которое продолжается <...> Когда вы смотрите на исследования и науку, поисково-спасательные [операции], [сотрудничество в борьбе со] стихийными бедствиями и так далее. Это важное, реальное сотрудничество <...>, которое должно продолжаться", - сказал он в пятницу в ходе видеоконференции, организованной вашингтонским научно-исследовательским Центром имени Вудро Вильсона.

"Учитывая исключительность Арктики, возможно ли полностью отгородить регион от проблем, которые есть у нас с Россией? Не знаю, можем ли мы сделать это в полной мере", - добавил при этом он.

"Без сомнений, цель заключается в том, чтобы сохранять Арктику как зону для сотрудничества. Мне кажется, Арктический совет - выдающийся форум для этого <...> У меня нет сомнений, что мы продолжим [применять] этот подход с Россией в контексте Арктического совета. Есть много важных дел, который мы можем сделать там", - подчеркнул Дехарт.

По словам Дехарта, Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы Арктика оставалась "мирным регионом".

"Думаю, наши цели [в Арктике] понятны. Мы хотим, чтобы это был мирный регион, где нет угрозы для нашей страны, где есть хороший и устойчивый экономический рост <...> Мы нацелены на регион, где есть тесное сотрудничество <...> и соблюдение основанного на законах порядка", - сказал он, отнеся при этом Россию, а также Китай к числу тех, кто представляет "некоторые вызовы" для этих целей.

О назначении Дехарта на должность координатора по Арктическому региону Госдепартамент объявил ранее на этой неделе. В прошлом в Госдепартаменте существовал пост спецпредставителя США по Арктике, однако он был упразднен.