Очередные переговоры по сбитому украинскому самолету в Иране пройдут осенью

ТЕГЕРАН, 2 августа. /ТАСС/. Второй раунд переговоров между Ираном и Украиной по вопросу компенсации за сбитый в январе украинский самолет пройдет осенью в Тегеране. Об этом в воскресенье сообщил иранский посол в Киеве Манучехр Моради.

"Второй этап переговоров пройдет в октябре 2020 года в Тегеране", - написал он в Twitter. Моради добавил, что "первый этап переговоров Ирана и Украины в Киеве <...> 30-31 июля был конструктивным и продуктивным".

30 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран согласен выплатить компенсации Украине за сбитый самолет.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек - граждане нескольких государств, в том числе Ирана, Канады, Украины, Швеции. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.