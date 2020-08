Болтон считает, что Трамп в случае своего переизбрания может вывести США из НАТО

"Выход из НАТО одобряет лишь горстка республиканцев. Но если он [Трамп] победит, то этот барьер может быть преодолен", - полагает Болтон. "Кто знает, что он сделает во время второго срока?" - задался вопросом экс-помощник президента США.

Болтон посоветовал ЕС в случае победы Трампа на выборах, намеченных на 3 ноября, поддерживать дипломатические отношения с Вашингтоном по большей части через Конгресс. "Палата представителей и Сенат могут выступить против президента. Если дело дойдет до выхода из НАТО или вывода значительной части войск из Европы, то это может натолкнуться на сильное противодействие как демократов, так и республиканцев", - считает он. "В этой связи европейцам нужно посоветовать обратиться к Конгрессу", - добавил бывший помощник Трампа.

При этом Болтон считает, что опросы общественного мнения, согласно которым наиболее вероятный кандидат от демократов на выборах главы государства Джозеф Байден опережает Трампа, еще ни о чем не говорят. "Никогда не следует недооценивать способность Демократической партии проигрывать выборы", - заметил Болтон.

Ранее он представил в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) подробности процесса формирования политики в Белом доме на протяжении полутора лет. 71-летний политик, известный своими крайне консервативными взглядами, на 592 страницах излагает взгляд из-за кулис на то, какие факторы влияли на формирование внешней политики администрации Дональда Трампа и на его отношения с лидерами других стран.