Участники антиправительственных протестов в Болгарии блокируют дороги в Варне

СОФИЯ, 3 августа. /ТАСС/. Участники антиправительственных протестов, которые 26-й день продолжаются в Болгарии, в понедельник заблокировали центральную улицу перед администрацией Варны. Как отмечает Болгарское национальное телевидение, протестующие разбили палаточный городок и объявили бессрочную блокаду.

Как сообщает корреспондент ТАСС, в понедельник тысячи граждан собрались на площади Независимости в центре болгарской столицы между зданиями правительства, Народного собрания (парламента) и администрации президента. В ближайшие час-два запланировано традиционное массовое шествие по улицам Софии. Блокированными остаются ключевые перекрестки столицы - на площади Независимости, у Софийского университета и на Орловом мосту на Цариградском шоссе.

Протестующие настаивают на отставке правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым и главного прокурора Ивана Гешева. Два манифестанта в стремлении добиться своих требований максимально быстро объявили голодовку.

В связи со сложной дорожной ситуацией в мэрию Софии поступило множество жалоб от горожан, полиция опасается возможных провокаций и конфликтов между местными жителями и участниками протестных акций. Представители софийской полиции на брифинге сообщили, что на улицах столицы протестующие установили 30 палаток и 15 шатров.

Четвертый день перекрыто движение между городами Стара-Загора и Хасково. Протесты продолжаются и в других болгарских городах. Демонстранты требуют отставки правительства и главного прокурора. Кабмин, по их мнению, "погряз в коррупции" и за время своей работы не смог обеспечить благополучной жизни для граждан, а также достойной заработной платы, которая позволяла бы успешно работать в Болгарии, а не в других европейских странах. Гешева протестующие обвиняют в нападках на президента страны Румена Радева, организации показательных обысков и арестов и нарушении закона.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда у здания администрации президента в поддержку Радева собрались более тысячи человек, включая представителей различных политических партий и общественных организаций. С того дня митинги и шествия под лозунгом "Защитим демократию!" стали ежедневными, их участниками являются преимущественно молодые люди.

Данные социологов

Социологическое агентство Alpha Research по заказу газеты "Дневник" поинтересовалось мнением граждан страны о проходящих протестах. Согласно результатам, более 60% опрошенных в той или иной степени поддерживают участников акций, а требование немедленной отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов поддерживают около 40% респондентов.

Если бы парламентские выборы проводились сейчас, правящую партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" поддержали бы 14,5% избирателей, коалицию "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" - 10,4%, новую партию "Есть такой народ", которую создал популярный шоумен и телеведущий Слави Трифонов, - 10,2%, правую "Демократическую Болгарию" - 6,7%, Движение за права и свободы - 4,5%. Всего в болгарский парламент имеют шансы попасть 6-7 партий. Около 45% опрошенных заявили, что пока не готовы определиться с выбором. Опрос проводился с 23 по 30 июля, в нем приняли участие 1 017 человек.