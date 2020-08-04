Лукашенко пообещал белорусам сохранить независимость страны

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает важным сохранить независимость и суверенитет страны, избавить ее от зависимости в нефтегазовой, финансовой и других сферах. Об этом говорится в предвыборной программе Лукашенко, опубликованной во вторник в газете "Звязда".

"Независимость дорого стоит, но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать следующим поколениям", - отметил действующий глава государства.

По его словам, на протяжении четверти столетия жители республики строили "общий дом с окнами и на Восток, и на Запад". "Мы всегда были открыты для дружбы и сотрудничества. Никогда не вмешивались во внутренние дела других государств. Наша миролюбивая дипломатия была и остается залогом безопасности белорусов", - подчеркнул Лукашенко.

Между тем, по его словам, мир вступает "в эпоху глобальных геополитических потрясений". "Будет сделано все, чтобы разногласия во внешней политике не отразились на дружбе народов, которым предначертано жить рядом на этой земле в центре Европы, а география дружественных стран расширялась", - уверен Лукашенко.

Он также отметил, что "ситуация показала, насколько важно ликвидировать зависимость страны в нефтегазовой, финансовой и других сферах". "Решая эти вопросы, будем придерживаться мировых тенденций создания новых отраслей экономики", - указал белорусский президент. Лукашенко также пообещал, что власти в сфере экономики не пойдут "на шоковую терапию".

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Во вторник начинается досрочное голосование, которое продлится до 8 августа включительно. Помимо действующего главы государства, на пост президента претендуют сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Двум претендентам - находящемуся под арестом бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.