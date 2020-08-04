В Северной Македонии сформирован новый состав парламента после досрочных выборов

ЗАГРЕБ, 4 августа. /ТАСС/. Новый состав Собрания Северной Македонии (однопалатный парламент) 10-го созыва сформирован после состоявшихся 15 июля досрочных выборов в высший законодательный орган республики. Об этом сообщил во вторник северомакедонский портал 24Vesti.

По его данным, первое заседание нового состава парламента состоялось в присутствии 120 депутатов, отсутствовали трое парламентариев. Работа высшего законодательного органа страны на фоне продолжающегося распространения коронавируса осуществляется на основе протоколов системы здравоохранения: все присутствующие в защитных масках на заседании были рассажены с учетом соблюдения социальной дистанции. Парламентарии избрали председателя комиссии по верификации мандатов, ею стала Ягода Шахпаска.

Как ожидается, следующей повесткой дня северомакедонского парламента должно являться рассмотрение кандидатуры на пост спикера, выдвинутой сформированным большинством, переговоры в отношении которого в настоящее время проводятся победившими на выборах партиями.

В новый состав парламента Северной Македонии вошли 77 мужчин и 43 женщины. Долгожителями парламентской жизни республики считаются председатель албанского Демократического союза за интеграцию (ДСИ) Али Ахмети, лидер Демократической партии албанцев Мендух Тачи, а также глава Демократической партии сербов Македонии Иван Стоилкович, которые становятся депутатами уже седьмой раз подряд.

По итогам досрочных выборов с небольшим отрывом победу одержала правящая партия бывшего премьер-министра республики Зорана Заева "Социал-демократический союз Македонии" (СДСМ), которая получила в парламенте 46 мест. Основной оппонент СДСМ - Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство лидера Христиана Мицкоски уступила конкуренту и заняла 44 места. В албанском политблоке лидирующей является партия ДСИ с 15 мандатами.