Болтон хотел бы ужесточить политику в отношении России

"Трамп предпринял несколько жестких мер в отношении России, например, вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), - заявил Болтон. - Это был один из целого ряда договоров, который, по моему убеждению, неоправданно ограничивал наши возможности по обеспечению безопасности. Администрация Трампа объявила о выходе из Договора по открытому небу и я работал также и над этим вопросом. Был введен целый ряд жестких санкций в отношении России, я их поддерживаю и даже ввел бы еще более жесткие санкции".

На вопрос о том, обсуждал ли он с представителями России вопрос о том, что Россия якобы предлагала представителям радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане награды за убийство американских военнослужащих, Болтон заявил, что "не помнит таких обсуждений". "Афганистан по отдельности не был предметом дискуссий, - добавил он. - Обсуждались другие проблемы - ситуация в Сирии, в Венесуэле".

Болтона попросили прокомментировать возможность "октябрьского сюрприза" - того, что Трмпа в канун выборов может пойти на обострение какого-либо международного конфликта с целью добиться победы на президентских выборах. "Я больше озабочен возможными акциями, призванными пустить американцам пыль в глаза - например встречей с Ким Чен Ыном и объявлением о прекращении войны на Корейском полуострове, чем возможностью военной операции, - сказал он. - Если же наши противники решат создать нам проблемы, то это трудно прогнозировать. Думаю, что у наших противников основная цель состоит в том, чтобы нарушить нормальный ход нашего избирательного процесса и именно это, с их точки зрения, стало бы "октябрьским сюрпризом".

Болтон был назначен на пост помощника по национальной безопасности в марте 2018 года, а в сентябре прошлого года был уволен. Его мемуары под названием "Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), содержащие весьма негативные оценки деятельности Дональда Трампа, вышли в свет в конце июня.