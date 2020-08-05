Посол КНР заявил, что ведущую роль в ядерном разоружении должны играть США и РФ

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Китайские власти считают, что ведущую роль в процессе ядерного разоружения должны играть Москва и Вашингтон, арсенал Пекина значительно меньше. Об этом заявил посол КНР в США Цуй Тянькай, выступая во вторник на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

Дипломату был задан вопрос о том, заинтересован ли Китай в заключении каких-либо соглашений в сфере контроля над вооружениями с участием Москвы и Вашингтона. "Я думаю, что США и Россия проводят сейчас очень важные переговоры относительно некоторых из имеющихся соглашений между этими странами. Эти соглашения чрезвычайно важны с точки зрения международной стратегической стабильности. Мы надеемся, что эти договоренности могут быть продлены", - ответил он. Цуй Тянькай подчеркнул, что "у США и России крупнейшие ядерные арсеналы в мире". "Им следует играть ведущую роль в международном ядерном разоружении", - добавил он. "У Китая очень мало ядерного оружия", - констатировал дипломат.