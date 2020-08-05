Посол КНР: террористическая угроза в Синьцзяне исходит в том числе со стороны ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Террористическая угроза в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) исходит среди прочего со стороны террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Соответствующее заявление сделал посол КНР в США Цуй Тянькай, выступая во вторник на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

Ему был задан вопрос относительно предполагаемых случаев нарушения прав человека в СУАР. "Люди в Синцьзяне - все группы людей вне зависимости от их этнической принадлежности - подвергались угрозе в связи с нарастающей террористической и экстремистской активностью", - указал глава диппредставительства Китая. По его словам, в последние несколько лет "сотни и тысячи невинных людей в СУАР пострадали или стали жертвами террористических атак".

"Мы обязаны принимать меры, чтобы остановить распространение и предотвратить угрозу террористической деятельности, и некоторые из таких групп связаны с "Исламским государством". Они также занимались распространением экстремистских идей", - подчеркнул Цуй Тянькай. По словам дипломата, меры, принятые китайскими властями, привели к тому, что "в последние три года в Синцьзяне не было зарегистрировано подобных случаев проявления терроризма". "Люди живут там в намного более безопасных условиях", - заявил он, отметив, что "это относится ко всем людям, без какого-либо разделения по этническим группам".

Ранее Министерство торговли США сообщило о внесении 11 компаний КНР в черный список из-за их "причастности к нарушениям прав человека" в СУАР. В октябре прошлого и в июне 2020 года Вашингтон объявил, что в указанный перечень попали еще 37 организаций, которые якобы связаны с нарушением прав нацменьшинств, проживающих в этом регионе. Как заявил ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, китайские власти примут ответные меры в связи действиями США.

Ситуация с уйгурами

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.