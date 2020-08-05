Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве погранвойск в научной деятельности

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Украина вышла из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности. Соответствующее решение приняло в среду украинское правительство.

Соглашение, подписанное в апреле 2006 года в Москве, предусматривало, в частности, взаимодействие пограничных войск при проведении исследований в области военных, гуманитарных, общественных, технических наук и развития технологий, в разработке современных технических средств охраны границ, перспективных материалов и образцов специальной техники пограничных войск.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. В мае 2018 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства, подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов Содружества. В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.

После 2018 года Киев вышел из ряда соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ. Это, в частности, соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, несколько налоговых соглашений.