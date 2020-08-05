Правительство Украины утвердило стратегию регионального развития на 2021-2027 годы

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Правительство Украины утвердило государственную стратегию регионального развития страны на 2021-2027 годы, в которой содержатся задачи по созданию условий так называемой реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий. Такое решение было принято на заседании кабинета министров в среду по инициативе министерства развития общин и территорий.

В документе названы три стратегические цели, которые необходимо достичь. Первая - это формирование сплоченной страны в социальном, гуманитарном, экономическом, экологическом и пространственном измерениях, вторая - повышение уровня конкурентоспособности регионов, третья - развитие эффективного многоуровневого управления.

Пограничные территории с РФ в стратегии названы такими, которые находятся "в неблагоприятных условиях", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым - "временно оккупированными".

Среди обозначенных оперативных целей в стратегии указано создание условий для реинтеграции этих территорий в "украинское пространство". Это предполагается достичь благодаря выполнению ряда задач: определения стратегических направлений реинтеграции, осуществления комплекса мер и процедур по "восстановлению полноценной деятельности местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, территориальных органов центральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов". Кроме того, указана необходимость восстановления поврежденной инфраструктуры, привлечения украинских и зарубежных инвестиций для восстановительных работ.

Другими задачами являются обеспечение защиты национальных интересов и недопущение нарушения конституционных прав и свобод граждан Украины на неподконтрольных территориях, а также защиты и полноценной реализации там их "национально-культурных, социальных и политических прав". В целом, для выполнения оперативной цели "создания условий для реинтеграции территорий" предусмотрено 10 задач.

Децентрализация на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 27 мая сообщал, что правительство завершило "важный этап реформирования децентрализации", утвердив три последних перспективных плана - Запорожской, Львовской и Одесской областей. По его словам, "утвержденные по всей территории страны перспективные планы - это двигатель изменений для отдельных общин и страны в целом". В то же время он признал, что это лишь одна из частей реформы децентрализации, которая началась на Украине в 2014 году.

Правительство также включило в план реформы неподконтрольные Киеву районы Донбасса. Однако, согласно Минским соглашениям, децентрализация в этом регионе должна проводиться после завершения конфликта с закреплением особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украинская сторона отказалась от выполнения политических пунктов соглашений, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.