Кандидат на пост посла в Минске выступила за создание делового совета США и Белоруссии

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Белоруссия все в большей мере привлекает американские инвестиции, что указывает на необходимость создания в Минске американской торговой палаты, а в Вашингтоне - американо-белорусского делового совета. Об этом заявила в среду кандидат на должность посла США в республике Джули Фишер.

"Беларусь все в большей мере привлекает американские инвестиции. Если [мою кандидатуру] утвердят, я буду поддерживать создание американской торговой палаты в Минске, а в Вашингтоне - делового совета, который сосредоточит свое внимание на Белоруссии", - отметила дипломат, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященным рассмотрению ее кандидатуры.