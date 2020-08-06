Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выберут президента

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Шестые за годы независимости выборы президента пройдут в Белоруссии в ближайшее воскресенье. И в шестой раз свою кандидатуру на них выставляет действующий глава государства Александр Лукашенко, бессменно управляющий страной уже на протяжении 26 лет.

На сей раз конкуренцию ему составят четыре претендента - сопредседатель общественного движения "Говори правду" 39-летний Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента 43-летняя Анна Канопацкая, 37-летняя домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" 35-летний Сергей Черечень. Реальным конкурентом для Лукашенко можно считать лишь Тихановскую, вокруг которой объединились представители ряда других сильных кандидатов, которые не сумели пройти все этапы процедуры официального выдвижения и которым в итоге было отказано в регистрации Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Белоруссии. Старт кампании Решение о назначении выборов президента на 9 августа было принято Палатой представителей (нижней палатой) Национального собрания Белоруссии 8 мая. В течение недели после этого в ЦИК поступило рекордное число заявлений - 55 - на регистрацию инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. На этом этапе большинство претендентов, являющихся сторонниками известного белорусского оппозиционера Николая Статкевича, не скрывали, что подали заявления на регистрацию групп не столько ради участия в избирательной кампании, сколько для получения легального права на проведение пикетов и митингов против действующий власти.

Тогда же глава ЦИК Лидия Ермошина обвинила оппозиционеров в попытке сорвать работу Центризбиркома республики, а по результатам проверки соблюдения процедуры формирования инициативных групп ЦИК принял решение зарегистрировать лишь 15 из них. И хотя это было почти в четыре раза меньше, чем изначальное число заявок, тем не менее число зарегистрированных групп оказалось почти вдвое больше, чем на предыдущих президентских выборах в 2015 году. Тогда всего было подано 15 заявлений, 8 из которых были удовлетворены. Зарегистрированным инициативным группам нужно было собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей, необходимых для регистрации их кандидатами. Наиболее подготовленными к этой работе вполне закономерно оказались группы действующего президента Александра Лукашенко, в которую вошли более 11 тыс. человек, и бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, насчитывавшая около 8,9 тыс. человек. Тем не менее уже в ходе сбора подписей наибольшее внимание к себе о стороны СМИ и общественности привлекла Светлана Тихановская. Ей пришлось в спешке формировать свою инициативную группу, после того как ЦИК отказал в регистрации группы ее супруга, известного белорусского блогера Сергея Тихановского. К сборщикам подписей в поддержку Тихановской в многих городах страны выстраивались длинные очереди, что в ряде случаев даже расценивалось властями как несанкционированные массовые мероприятия. Во время сбора подписей в Гродно был задержан и сам Тихановский со своими соратниками, которых обвинили в подготовке действий, нарушающих общественный порядок. Позднее обвинение ему переквалифицировали на еще более серьезное - подготовку к массовым беспорядкам. По итогам этого этапа избирательной кампании представители уже только семи из 15 зарегистрированных инициативных групп сдали собранные подписи в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Александра Лукашенко, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Андрея Дмитриева, Светланы Тихановской, Анны Канопацкой и Сергея Череченя. Без Цепкало и Бабарико После проверки достоверности собранных подписей было объявлено, что из президентской гонки выбывает экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. ЦИК насчитала ему менее 80 тыс. действительных подписей. Кроме того, еще одним основанием для отказа в регистрации, как утверждали в комиссии, стали недостоверные сведения в декларации его супруги Вероники Цепкало. Жалоба, поданная претендентом в Верховный суд, осталась без удовлетворения.

Описание Виктор Бабарико © Наталия Федосенко/ТАСС

До последнего момента серьезные шансы на регистрацию кандидатом в президенты оставались еще у экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Претенденту хватало собранных подписей. Также ЦИК не нашел у него недостоверных сведений в декларации о доходах и имуществе. Но Бабарико и его сын были задержаны правоохранительными органами 18 июня по уголовному делу. Экс-главе банка были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере, а также в получении и даче взяток. Но и это не мешало Бабарико быть зарегистрированным кандидатом. Лишь еще некоторое время спустя ЦИК принял во внимание записку Комитета госконтроля, где содержались обвинения в адрес кандидата. Несмотря на недоказанность судом этих обвинений, ЦИК снял Бабарико с дистанции. Верховный суд, как и в случае с Цепкало, отказал в удовлетворении жалобы претендента. Отказ в регистрации Цепкало и Бабарико кандидатами в президенты вызвал заметный всплеск протестных настроений среди жителей не только Минска, но и многих других городов Белоруссии. Они стали выходить на улицы, выстраиваясь в "цепи солидарности". Правоохранительные органы производили задержания. Вместе с протестующими под руку ОМОНа в ряде случаев попали и представители средств массовой информации. Задержания также производились в отношении граждан, решивших подать жалобы в ЦИК на отказ в регистрации Бабарико. За все время президентской кампании в Белоруссии, по данным местных правозащитников, силовиками было задержано более тысячи человек, общая сумма штрафов превысила $110 тыс. Кроме того, несколько сотен человек были подвергнуты реальным арестам. Международные правозащитные организации призвали белорусские власти освободить задержанных и прекратить репрессии в отношении гражданского общества. Объединение усилий Как отмечают эксперты, белорусские власти вряд ли предполагали, что, допуская в итоге к участию в выборах жену Сергея Тихановского Светлану, получат для себя головную боль. "Такого не прогнозировал никто: что на финише этих выборов суровому белорусскому вождю будет противостоять домохозяйка, повторяющая, что она не политик", - написал в своем канале в мессенджере Telegram политический аналитик Александр Класковский.

Описание Вероника Цепкало, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова © Наталия Федосенко/ТАСС

Повышению потенциала Тихановской в качестве кандидата послужило объединение усилий ее предвыборного штаба со штабами не допущенных к гонке Бабарико и Цепкало. Женский триумвират в составе Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и представительницы штаба Бабарико Марии Колесниковой очень быстро стал находить поддержку среди жителей Белоруссии. Свидетельством этого является большое по белорусским меркам участие людей из различных регионов в предвыборных митингах Тихановской. Один из них собрал в Минске, по данным правозащитников, около 60 тыс. человек, хотя милиция насчитала около 18 тыс. Тысячи сторонников Тихановской поддержали ее не только в таких крупных городах, как Гомель, Брест, Гродно, Барановичи, но и в средних населенных пунктах - Березе, Сморгони, Глубоком. Аналитики полагают, что люди, поддерживая Тихановскую и зная о ее небольших шансах на победу из-за возможных фальсификаций, стремятся выразить тем самым свое несогласие с политикой действующего главы государства. В результате власти стали запрещать ей проводить даже заранее согласованные предвыборные митинги. Это произошло в Слуцке, Солигорске, Столбцах и ряде других населенных пунктов. На этом фоне агитационные мероприятия других кандидатов практически незаметны. Они сами и их доверенные лица лишь посещают трудовые коллективы и организовывают небольшие пикеты. Действующий президент вообще не проводит никаких митингов. В качестве основного предвыборного мероприятия можно считать его обращение 4 августа с посланием к белорусскому народу и парламенту. Выступая перед аудиторией в 2,5 тыс. человек, Лукашенко выразил уверенность в своей победе, отметив существующие сегодня риски потерять независимость страны. Проблемы с наблюдением Впервые в новейшей истории Белоруссии выборы пройдут без широкого международного наблюдения. От участия в мониторинге президентской кампании отказались Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ), Парламентская ассамблея ОБСЕ и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Свое неучастие в наблюдении эти организации объяснили поздним получением приглашения от белорусских властей. "Отсутствие своевременного приглашения в течение двух месяцев после объявления выборов помешало БДИПЧ наблюдать за основными аспектами электорального процесса", - заявила директор организации Ингибьерг Сольрун Гисладоттир. Международные наблюдатели на белорусских выборах будут представлены лишь миссией от СНГ, которую возглавляет председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев. ЦИК аккредитовал уже более 170 таких наблюдателей. В составе этой миссии будут работать и представители России. Однако на выборы в Белоруссию в этот раз не приедут представители ЦИК РФ. Председатель комиссии Элла Памфилова объяснила это тем, что российская сторона не получила приглашения от белорусских коллег, а также в силу "весьма специфического отношения руководства Белоруссии к коронавирусной пандемии", из-за чего она не имеет права "ставить под угрозу здоровье и личную безопасность своих коллег". Нынешняя кампания в части осуществления наблюдения со стороны национальных наблюдателей также кардинально отличается от предыдущих. Сейчас в качестве местных наблюдателей зарегистрировано рекордное количество - более 48 тыс. человек. Большинство из них представляют политические партии, общественные организации и движения, которые поддерживают действующего президента. Но и другие кандидаты выступили с призывом к своим сторонникам активно записываться в наблюдатели. Ответом на это стало решение ЦИК ограничить присутствие наблюдателей на всех избирательных участках. Так, в ходе досрочного голосования, которое уже началось в стране, на участке могут присутствовать не более трех наблюдателей, а в основной день голосования - 9 августа - не более пяти. Решение о персональном составе наблюдателей принимает глава участковой избирательной комиссии. Выборы и коронавирус Формально свое решение об ограничении наблюдения за ходом выборов ЦИК объяснил ситуацией, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции. Это же стало причиной отказа пригласить в страну наблюдателей от избиркомов зарубежных государств и изменения в работе журналистов по освещению деятельности избирательных комиссий, включая ЦИК. Несмотря на утверждения руководства Белоруссии о победе над коронавирусом, его последствия отражаются на избирательной кампании. Минздрав Белоруссии подготовил свои рекомендации для участников избирательного процесса. В частности, на участках для голосования должны быть антисептические средства, членам комиссий рекомендовано быть в масках и перчатках. Новшеством для белорусских выборов стало и отсутствие на ряде избирательных участков шторок при входе в кабинку для голосования. Это объясняли тем, что члены избиркомов не в состоянии часто обрабатывать шторки антисептиками. Досрочное голосование В соответствии с белорусским законодательством, на выборах проводится досрочное голосование. В этот раз оно проходит с 4 по 8 августа включительно. Отдать свой голос досрочно может любой избиратель, внесенный в списки для голосования. В ходе каждой кампании оппоненты власти сокрушаются по поводу отсутствия открытости и прозрачности досрочного волеизъявления. Фиксировались случаи несовпадения числа проголосовавших у наблюдателей и членов участковых комиссий. Независимые наблюдатели считают, что организаторы выборов завышают явку.