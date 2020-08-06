Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выберут президента

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Шестые за годы независимости выборы президента пройдут в Белоруссии в ближайшее воскресенье. И в шестой раз свою кандидатуру на них выставляет действующий глава государства Александр Лукашенко, бессменно управляющий страной уже на протяжении 26 лет.
На сей раз конкуренцию ему составят четыре претендента - сопредседатель общественного движения "Говори правду" 39-летний Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента 43-летняя Анна Канопацкая, 37-летняя домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" 35-летний Сергей Черечень.
Реальным конкурентом для Лукашенко можно считать лишь Тихановскую, вокруг которой объединились представители ряда других сильных кандидатов, которые не сумели пройти все этапы процедуры официального выдвижения и которым в итоге было отказано в регистрации Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Белоруссии.
Старт кампании
Решение о назначении выборов президента на 9 августа было принято Палатой представителей (нижней палатой) Национального собрания Белоруссии 8 мая. В течение недели после этого в ЦИК поступило рекордное число заявлений - 55 - на регистрацию инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. На этом этапе большинство претендентов, являющихся сторонниками известного белорусского оппозиционера Николая Статкевича, не скрывали, что подали заявления на регистрацию групп не столько ради участия в избирательной кампании, сколько для получения легального права на проведение пикетов и митингов против действующий власти.
Тогда же глава ЦИК Лидия Ермошина обвинила оппозиционеров в попытке сорвать работу Центризбиркома республики, а по результатам проверки соблюдения процедуры формирования инициативных групп ЦИК принял решение зарегистрировать лишь 15 из них. И хотя это было почти в четыре раза меньше, чем изначальное число заявок, тем не менее число зарегистрированных групп оказалось почти вдвое больше, чем на предыдущих президентских выборах в 2015 году. Тогда всего было подано 15 заявлений, 8 из которых были удовлетворены.
Зарегистрированным инициативным группам нужно было собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей, необходимых для регистрации их кандидатами. Наиболее подготовленными к этой работе вполне закономерно оказались группы действующего президента Александра Лукашенко, в которую вошли более 11 тыс. человек, и бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, насчитывавшая около 8,9 тыс. человек.
Тем не менее уже в ходе сбора подписей наибольшее внимание к себе о стороны СМИ и общественности привлекла Светлана Тихановская. Ей пришлось в спешке формировать свою инициативную группу, после того как ЦИК отказал в регистрации группы ее супруга, известного белорусского блогера Сергея Тихановского. К сборщикам подписей в поддержку Тихановской в многих городах страны выстраивались длинные очереди, что в ряде случаев даже расценивалось властями как несанкционированные массовые мероприятия. Во время сбора подписей в Гродно был задержан и сам Тихановский со своими соратниками, которых обвинили в подготовке действий, нарушающих общественный порядок. Позднее обвинение ему переквалифицировали на еще более серьезное - подготовку к массовым беспорядкам.
По итогам этого этапа избирательной кампании представители уже только семи из 15 зарегистрированных инициативных групп сдали собранные подписи в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Александра Лукашенко, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Андрея Дмитриева, Светланы Тихановской, Анны Канопацкой и Сергея Череченя.
Без Цепкало и Бабарико
После проверки достоверности собранных подписей было объявлено, что из президентской гонки выбывает экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. ЦИК насчитала ему менее 80 тыс. действительных подписей. Кроме того, еще одним основанием для отказа в регистрации, как утверждали в комиссии, стали недостоверные сведения в декларации его супруги Вероники Цепкало. Жалоба, поданная претендентом в Верховный суд, осталась без удовлетворения.
До последнего момента серьезные шансы на регистрацию кандидатом в президенты оставались еще у экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Претенденту хватало собранных подписей. Также ЦИК не нашел у него недостоверных сведений в декларации о доходах и имуществе. Но Бабарико и его сын были задержаны правоохранительными органами 18 июня по уголовному делу. Экс-главе банка были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере, а также в получении и даче взяток.
Но и это не мешало Бабарико быть зарегистрированным кандидатом. Лишь еще некоторое время спустя ЦИК принял во внимание записку Комитета госконтроля, где содержались обвинения в адрес кандидата. Несмотря на недоказанность судом этих обвинений, ЦИК снял Бабарико с дистанции. Верховный суд, как и в случае с Цепкало, отказал в удовлетворении жалобы претендента.
Отказ в регистрации Цепкало и Бабарико кандидатами в президенты вызвал заметный всплеск протестных настроений среди жителей не только Минска, но и многих других городов Белоруссии. Они стали выходить на улицы, выстраиваясь в "цепи солидарности". Правоохранительные органы производили задержания. Вместе с протестующими под руку ОМОНа в ряде случаев попали и представители средств массовой информации. Задержания также производились в отношении граждан, решивших подать жалобы в ЦИК на отказ в регистрации Бабарико.
За все время президентской кампании в Белоруссии, по данным местных правозащитников, силовиками было задержано более тысячи человек, общая сумма штрафов превысила $110 тыс. Кроме того, несколько сотен человек были подвергнуты реальным арестам. Международные правозащитные организации призвали белорусские власти освободить задержанных и прекратить репрессии в отношении гражданского общества.
Объединение усилий
Как отмечают эксперты, белорусские власти вряд ли предполагали, что, допуская в итоге к участию в выборах жену Сергея Тихановского Светлану, получат для себя головную боль. "Такого не прогнозировал никто: что на финише этих выборов суровому белорусскому вождю будет противостоять домохозяйка, повторяющая, что она не политик", - написал в своем канале в мессенджере Telegram политический аналитик Александр Класковский.
Повышению потенциала Тихановской в качестве кандидата послужило объединение усилий ее предвыборного штаба со штабами не допущенных к гонке Бабарико и Цепкало. Женский триумвират в составе Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и представительницы штаба Бабарико Марии Колесниковой очень быстро стал находить поддержку среди жителей Белоруссии. Свидетельством этого является большое по белорусским меркам участие людей из различных регионов в предвыборных митингах Тихановской. Один из них собрал в Минске, по данным правозащитников, около 60 тыс. человек, хотя милиция насчитала около 18 тыс.
Тысячи сторонников Тихановской поддержали ее не только в таких крупных городах, как Гомель, Брест, Гродно, Барановичи, но и в средних населенных пунктах - Березе, Сморгони, Глубоком. Аналитики полагают, что люди, поддерживая Тихановскую и зная о ее небольших шансах на победу из-за возможных фальсификаций, стремятся выразить тем самым свое несогласие с политикой действующего главы государства. В результате власти стали запрещать ей проводить даже заранее согласованные предвыборные митинги. Это произошло в Слуцке, Солигорске, Столбцах и ряде других населенных пунктов.
На этом фоне агитационные мероприятия других кандидатов практически незаметны. Они сами и их доверенные лица лишь посещают трудовые коллективы и организовывают небольшие пикеты.
Действующий президент вообще не проводит никаких митингов. В качестве основного предвыборного мероприятия можно считать его обращение 4 августа с посланием к белорусскому народу и парламенту. Выступая перед аудиторией в 2,5 тыс. человек, Лукашенко выразил уверенность в своей победе, отметив существующие сегодня риски потерять независимость страны.
Проблемы с наблюдением
Впервые в новейшей истории Белоруссии выборы пройдут без широкого международного наблюдения. От участия в мониторинге президентской кампании отказались Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ), Парламентская ассамблея ОБСЕ и Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Свое неучастие в наблюдении эти организации объяснили поздним получением приглашения от белорусских властей. "Отсутствие своевременного приглашения в течение двух месяцев после объявления выборов помешало БДИПЧ наблюдать за основными аспектами электорального процесса", - заявила директор организации Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.
Международные наблюдатели на белорусских выборах будут представлены лишь миссией от СНГ, которую возглавляет председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев. ЦИК аккредитовал уже более 170 таких наблюдателей. В составе этой миссии будут работать и представители России. Однако на выборы в Белоруссию в этот раз не приедут представители ЦИК РФ. Председатель комиссии Элла Памфилова объяснила это тем, что российская сторона не получила приглашения от белорусских коллег, а также в силу "весьма специфического отношения руководства Белоруссии к коронавирусной пандемии", из-за чего она не имеет права "ставить под угрозу здоровье и личную безопасность своих коллег".
Нынешняя кампания в части осуществления наблюдения со стороны национальных наблюдателей также кардинально отличается от предыдущих. Сейчас в качестве местных наблюдателей зарегистрировано рекордное количество - более 48 тыс. человек. Большинство из них представляют политические партии, общественные организации и движения, которые поддерживают действующего президента. Но и другие кандидаты выступили с призывом к своим сторонникам активно записываться в наблюдатели. Ответом на это стало решение ЦИК ограничить присутствие наблюдателей на всех избирательных участках. Так, в ходе досрочного голосования, которое уже началось в стране, на участке могут присутствовать не более трех наблюдателей, а в основной день голосования - 9 августа - не более пяти. Решение о персональном составе наблюдателей принимает глава участковой избирательной комиссии.
Выборы и коронавирус
Формально свое решение об ограничении наблюдения за ходом выборов ЦИК объяснил ситуацией, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции. Это же стало причиной отказа пригласить в страну наблюдателей от избиркомов зарубежных государств и изменения в работе журналистов по освещению деятельности избирательных комиссий, включая ЦИК.
Несмотря на утверждения руководства Белоруссии о победе над коронавирусом, его последствия отражаются на избирательной кампании. Минздрав Белоруссии подготовил свои рекомендации для участников избирательного процесса. В частности, на участках для голосования должны быть антисептические средства, членам комиссий рекомендовано быть в масках и перчатках.
Новшеством для белорусских выборов стало и отсутствие на ряде избирательных участков шторок при входе в кабинку для голосования. Это объясняли тем, что члены избиркомов не в состоянии часто обрабатывать шторки антисептиками.
Досрочное голосование
В соответствии с белорусским законодательством, на выборах проводится досрочное голосование. В этот раз оно проходит с 4 по 8 августа включительно. Отдать свой голос досрочно может любой избиратель, внесенный в списки для голосования. В ходе каждой кампании оппоненты власти сокрушаются по поводу отсутствия открытости и прозрачности досрочного волеизъявления. Фиксировались случаи несовпадения числа проголосовавших у наблюдателей и членов участковых комиссий. Независимые наблюдатели считают, что организаторы выборов завышают явку.
Международные наблюдатели также неоднократно призывали белорусские власти пересмотреть практику досрочного голосования, однако всякий раз получали ответ, что такая форма волеизъявления соответствует международным избирательным стандартам.
По данным ЦИК, в первый день досрочного голосования на участки пришли 4,98% граждан, внесенных в списки для голосования.
Выборы-2020
Всего на президентских выборах в Белоруссии образовано 5 767 участков для голосования. Среди них 231 участок образован в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, где голосование будет проходить только 9 августа. Также в республике создано 13 участков в воинских частях. За рубежом можно проголосовать на 44 участках, в том числе, на трех в России - Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Голосование 9 августа в республике будет проходить с 08:00 до 20:00 часов.
Право участия в выборах президента имеют около 6,8 млн белорусских граждан. Выборы президента считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан республики. Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании. Второй тур президентских выборов в Белоруссии проводился лишь в 1994 году. В остальных случаях Лукашенко побеждал в первом туре.
В 2015 году общая явка на выборах составила 87,22%, досрочно тогда проголосовали 36,05%. За Александра Лукашенко отдали голоса 83,5% граждан, принявших участие в голосовании.