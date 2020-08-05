Зеленский назначил нового начальника Главного управления разведки

КИЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны. Соответствующий указ глава государства подписал 5 августа.

На этом посту Буданов сменит Василия Бурбу, который был назначен на эту должность 15 октября 2016 года.

"Смена начальника ГУР связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности", - заявили в офисе президента.