Эспер заявил, что Россия спровоцировала политику сдерживания со стороны США и НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер утверждает, что российские власти своими действиями вынудили Вашингтон и НАТО выстраивать политику сдерживания в отношении Москвы. Об этом глава Пентагона заявил, выступая в среду на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

Глава американского Минобороны указал, что действия РФ "привлекают внимание НАТО". "К сожалению, мы оказались в ситуации, когда мы вынуждены отвечать, сдерживать их (Россию - прим. ТАСС), - указал Эспер. - Это подразумевает выделение на эти цели средств и личного состава, поиск иных возможностей противостоять <...> России".

"В Европе есть конфликт, и мы продолжим защищать демократические государства, которые мы считаем своими союзниками, это мое личное убеждение. Россия заострила на себе наше внимание, поэтому мы должны принимать меры по отношению к ней, где бы она ни проявляла активность", - заключил глава американского оборонного ведомства.