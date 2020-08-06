Независимые наблюдатели заявили о более 600 нарушениях на выборах президента в Белоруссии

МИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Наблюдатели общественной кампании "Право выбора" за два дня досрочного голосования на президентских выборах в Белоруссии зафиксировали более 600 нарушений. Информация размещена в четверг на сайте кампании, объединяющей восемь политических и гражданских структур республики.

Всего, по данным независимых наблюдателей, зафиксировано 667 нарушений. Среди наиболее распространенных указаны отказ в допуске аккредитованных наблюдателей к наблюдению внутри помещения (46,18% от всех нарушений), несоответствие оформления помещения участка предложениям кампании по безопасной организации выборов (14,24%), несоответствие количества проголосовавших в протоколе комиссии данным наблюдателя (7,65%). Кроме того, упомянуты отказы в представлении информации со стороны избирательной комиссии, лишение наблюдателя аккредитации, принуждение избирателей к досрочному голосованию.

По данным Центризбиркома Белоруссии, явка избирателей по итогам двух дней досрочного голосования, которое проводится с 4 по 8 августа, составила 12,75%. Основной день голосования на выборах президента республики - 9 августа. На пост президента Белоруссии претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

В кампанию наблюдения "Право выбора" входят партии "Белорусский народный фронт" (БНФ), "Белорусская Христианская Демократия" (БХД), "Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)", общественное объединение "Движение "За свободу", Объединенная гражданская партия (ОГП), "Белорусская партия "Зелёные", оргкомитет "Партии Свободы и Прогресса", профсоюз Радиоэлектронной промышленности.