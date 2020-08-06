Новым премьером Мавритании назначен Мохамед ульд Биляль

ТАСС, 6 августа. Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани назначил Мохамеда ульд Биляля новым премьер-министром страны. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News Arabia.

Биляль сменил на посту премьера Исмаила ульд Шейха Сидию, который ушел в отставку вместе с правительством ранее в четверг.

Причины смены премьера и кабинета пока остаются неясными. 57-летний Мохамед ульд Биляль - ветеран мавританской политики, занимал множество постов в государственных структурах.

Накануне прокуратура Мавритании получила доклад парламентской комиссии, которая изучала итоги правления предыдущего президента республики Мохамеда ульд Абдель Азиза (2008-2019). По итогам предполагается провести официальное следствие. Сам Абдель Азиз отказался сотрудничать с парламентской комиссией.

В июле этого года парламент Мавритании принял закон о создании Высокого суда для рассмотрения дела главы государства и министров в том случае, если выявится их причастность к "национальной измене". Речь идет о судьбе нефтяных доходов, о продаже госсобственности, закупках продовольствия.