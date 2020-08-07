На Украине возбудили дела против более 100 иностранцев за участие в конфликте в Донбассе

КИЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины возбудил уголовные дела против граждан Италии, Испании, Германии и ряда других стран за участие в конфликте в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в составе якобы российских вооруженных формирований. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба офиса.

"Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе незаконных вооруженных формирований (НВФ) РФ в вооруженном конфликте против Украины", - проинформировали в пресс-службе. При этом уточняется, что дела открыты "по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям". Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

В офисе генпрокурора сообщили, что дела возбуждены в отношении двух граждан Болгарии, семи - Армении, одного - Грузии, 19 - Италии, 27 - Испании, 12 - Казахстана, трех - Литвы, 26 - Молдавии, двух граждан Нидерландов и пяти - Германии. "В соответствии со статьей 47 дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года", - заявили в прокуратуре.

Ранее офис генпрокурора Украины уже открыл уголовные дела в отношении более 30 граждан различных государств за участие в событиях в Донбассе против Киева.

После государственного переворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. При этом Киев обвинил Москву во вмешательстве в конфликт на стороне Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение Минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.