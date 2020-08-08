СМИ: власти Маврикия ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Правительство Маврикия ввело режим чрезвычайной экологической ситуации после масштабного разлива нефтепродуктов с грузового судна, принадлежащего японской компании Nagashiki Shipping Co. Ltd. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo.

Разлив угрожает коралловым рифам у побережья островного государства. Масштабы бедствия пока окончательно не оценены, однако на спутниковых снимках видно большое нефтяное пятно в прибрежной зоне. Маврикий обратился к ООН с просьбой об оказании немедленной помощи в ликвидации последствий экологического бедствия.

Nagashiki Shipping Co. Ltd. в своем заявлении сообщила, что судно Wakashio село на мель рядом с популярным у туристов пляжем Blue Bay в восточной части острова 26 июля, после чего получило пробоину, из которой произошла утечка нефтепродуктов. Судно под флагом Панамы направлялось из Китая в Бразилию с заходом в Сингапур. На его борту находилось около 4 тыс. тонн нефтепродуктов. Сколько именно топлива попало в воды океана, пока неясно.

В заявлении также отмечается, что экипаж судна будет эвакуирован на берег. Компания обещает приложить все усилия для оказания помощи в откачке мазута из вод бухты.