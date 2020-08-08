КНР выразила США протест за введение санкций против 11 китайских чиновников

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Власти КНР выражают США решительный протест в связи с введением санкций в отношении 11 китайских чиновников и будут твердо защищать национальные интересы, на которые покушается Вашингтон. Об этом сообщила в субботу канцелярия Центрального народного правительства Китая в Гонконге.

"Мы выражаем категорическое недовольство и решительный протест. <...> Китайское правительство будет твердо защищать национальные суверенитет и безопасность, отстаивать интересы, от которых зависит развитие нашей страны", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Как подчеркивается в документе, Белому дому "не удастся запугать гегемонистскими замашками" центральное правительство в Пекине и гонконгскую администрацию. В нем отмечается, что санкции Соединенных Штатов не способны поколебать принцип "одна страна - две системы".