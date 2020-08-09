Трамп подписал новые указы, направленные на поддержку американцев во время пандемии

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал четыре указа, направленных на смягчение экономических последствий пандемии для американцев. Об этом он в субботу сообщил журналистам на пресс-конференции в штате Нью-Джерси.

По его словам, эти указы позволят американцам увереннее преодолеть последствия пандемии. В частности, безработные продолжат получать пособия в размере $400 в неделю.

"Также я объявляю налоговые каникулы на налог с зарплат для тех, кто зарабатывает меньше $100 тыс. в год", - продолжил президент.

Он добавил, что они будут действовать либо с 1 сентября, либо задним числом с 1 августа и до конца 2020 года. "Если я буду переизбран 3 ноября, то планирую простить эти налоги, то есть сделать эти налоговые каникулы постоянными", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, президент США подписал указы о приостановлении выселения жильцов за неуплату аренды и о дополнительных мерах по облегчению долгов студентов за обучение в вузах.