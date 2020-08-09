В штабе Байдена опровергли информацию о выборе претендента на пост вице-президента США

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Наиболее вероятный кандидат от демократов на предстоящих в Соединенных Штатах выборах главы государства Джозеф Байден пошутил, когда утвердительно ответил на вопрос журналистов, выбрал ли он своего претендента на пост вице-президента страны. Такое уточнение сделал в субботу официальный представитель избирательного штаба демократа Ти Джей Дакло.

"Ребята, это была очевидная шутка. [Бывший] вице-президент Байден даст американцам знать, когда примет решение о том, кто будет его напарником по предвыборной борьбе", - написал в своем Twitter Дакло.

Корреспонденты телеканала Fox News ранее задали Байдену вопрос, выбрал ли он своего претендента в вице-президенты США. "Да", - лаконично ответил политик. Он не отреагировал на просьбу назвать имя кандидата.

Байден, который был вице-президентом в администрации Барака Обамы в 2009-2017 годах, не раз заявлял, что намерен выдвинуть кандидатом на указанный пост женщину. В числе потенциальных претендентов не менее десятка имен, включая тех, кто еще совсем недавно соперничал с Байденом на демократических праймериз. Среди них сенаторы Камала Харрис (от штата Калифорния), Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс) и Эми Клобушар (от штата Миннесота). Эксперты также называют бывшего постоянного представителя США при ООН Сьюзан Райс, сенатора Кэтрин Кортес Масто (от штата Невада), законодательницу из Джорджии Стейси Абрамс, губернаторов Гретчен Уитмер (штат Мичиган) и Мишель Лухан-Гришем (штат Нью-Мексико). По данным Fox News, Байден назовет имя претендента на пост вице-президента США на следующей неделе. В пятницу демократ встречался с губернатором Мичигана.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции на 17-20 августа. Он пройдет в дистанционном формате в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.