Мэр Нагасаки надеется, что США и Россия будут сокращать свои ядерные вооружения

ТОКИО, 9 августа. /ТАСС/. Мэр японского города Нагасаки Томихиса Тауэ надеется, что запланированная на следующий год обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) принесет конкретные результаты, в том числе с точки зрения сокращения ядерных вооружений США и России. Об этом он заявил в воскресенье, выступая на траурной церемонии по случаю 75-й годовщины американской атомной бомбардировки Нагасаки.

"Я обращаюсь к мировым лидерам: пожалуйста, стремитесь преодолеть растущую атмосферу недоверия и вместо этого укрепляйте доверительные отношения через диалог. Я прошу вас выработать реальный путь к ядерному разоружению на конференции по ДНЯО в следующем году, который среди прочего включал бы сокращение ядерного вооружения со стороны ядерных сверхдержав - США и России", - отметил он, зачитывая Декларацию мира 2020 года.

Томихиса Тауэ также считает, что в последнее время угроза применения ядерного оружия в мире возрастает и становится реальной, в связи с чем крайне важным является сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "В этом году исполнилось 50 лет со дня вступления в силу ДНЯО. Это договор является чрезвычайно важным для человечества. Однако в последние несколько лет возрастает желание государств, обладающих ядерным оружием, не выполнять положения о ядерном разоружении, о чем свидетельствует в том числе прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)", - сказал он, зачитывая Декларацию мира этого года.

По словам мэра, в мире также продолжается разработка и развертывание новых видов ядерного оружия, а также его миниатюризация. "В результате угроза использования ядерного оружия возрастает и становится реальной", - сказал Тауэ.

Зона без ядерного оружия

Он также заявил, что правительство Японии должно присоединиться к Конвенции ООН о запрещении ядерного оружия и рассмотреть план создания в Северо-Восточной Азии зоны, свободную от ядерного оружия. "Я обращаюсь к правительству Японии. Я прошу вас как представителей страны, пережившей ужасы атомных бомбардировок, подписать Конвенцию ООН о запрещении ядерного оружия и ратифицировать ее в кратчайшие сроки. Кроме того, я прошу вас рассмотреть план создания в Северо-Восточной Азии зоны, свободной от ядерного оружия", - говорится в Декларации мира 2020 года, которую зачитал мэр.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ, который также выступил на церемонии в Нагасаки, в свою очередь обещал, что Токио будет и впредь придерживаться политики трех неядерных принципов, подразумевающих отказ от обладания, производства или ввоза на территорию Японии ядерного оружия. "Перед Японией стоит важная миссия - возглавить усилия по продвижению концепции мира, свободного от ядерного оружия. Мы готовы выступать посредниками между странами в вопросах ядерного вооружения и постараемся внести свой вклад на предстоящей конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - отметил глава правительства.

Мероприятия в Парке мира Нагасаки

Мероприятия в Парке мира Нагасаки начались с символического подношения венков и кадок с водой к памятнику жертвам трагедии. Затем в 11:02 по местному времени (05:02 мск) - в момент, когда 9 августа 1945 года произошел взрыв бомбы "Толстяк", сброшенной со стратегического бомбардировщика ВВС США В-29 (Б-29), - наступила минута молчания. В этом году из-за пандемии программу церемонии, а также число приглашенных гостей пришлось сократить. По данным администрации города, на ней присутствуют представители около 70 иностранных государств, в том числе российские дипломаты.

Нагасаки стал вторым после Хиросимы городом Японии, подвергшимся американскому ядерному удару в августе 1945 года. В момент взрыва погибли 70 тыс. жителей, город был практически стерт с лица Земли. За минувший год в памятные книги было добавлено около 4 тыс. имен умерших местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки, а общее число их жертв достигло 186 тысяч.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Их официальной целью было провозглашено ускорение капитуляции Японской империи. Эти атаки стали единственным в истории человечества примером боевого применения ядерного оружия. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия "военной необходимостью".

Конференция по ДНЯО, которая проходит раз в пять лет, должна была открыться в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в конце апреля, однако в марте организаторы мероприятия предложили перенести его на срок не позднее апреля 2021 года. ДНЯО - многосторонний международный документ, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью не допустить расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия. Договор был одобрен 12 июня 1968 года на XXII сессии Генеральной Ассамблеи ООН и открыт для подписания 1 июля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне (депозитарии - Великобритания, СССР и США). Вступил в силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот 40 стран. В настоящее время сторонами договора являются 190 государств (с учетом выхода КНДР).