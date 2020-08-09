Политолог считает, что президентские выборы в Белоруссии пройдут в один тур

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Выборы президента Белоруссии пройдут в один тур, и победит на них действующий глава государства Александр Лукашенко. С таким прогнозом выступил директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция", политолог Александр Шпаковский. При этом он не исключил, что такое развитие событий вызовет протесты несогласных граждан.

"Мой прогноз таков: конституционный строй Беларуси устоит. Президент победит в первом туре, но акции несогласных будут", - считает политолог, слова которого приводит агентство БелТА. При этом Шпаковский полагает, что ситуацию удастся удержать под контролем. "Надеюсь, удастся избежать серьезных столкновений и удержать людей в рамках правового поля", - сказал Шпаковский.

Выборы уже признаны состоявшимися. С учетом проходившего с 4 по 8 августа предварительного голосования в воскресенье председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что явка избирателей после полудня превысила 54%. Выборы в стране состоялись, констатировала она.

В Белоруссии в воскресенье открылось более 5,7 тыс. избирательных участков для выбора президента страны. На высший пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Лукашенко баллотируется в шестой раз.