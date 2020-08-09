Юристы демократов считают неконституционными последние указы Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Юристы Демократической партии в Конгрессе США считают неконституционными четыре указа, которые президент США Дональд Трамп подписал накануне в целях смягчения экономических последствий пандемии коронавируса для жителей страны. Об этом спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) сообщила в воскресенье в эфире телекомпании СNN.

"Мои советники, занимающиеся вопросами соответствия конституции, говорят, что они [указы] абсурдно неконституционны", - отметила она. По ее убеждению, у властей на местах вопреки представлению главы государства "нет средств для полноценного участия" в выполнении упомянутых указов. "Они несут расходы в связи с коронавирусом, теряют доходы и вынуждены увольнять медиков, спасателей и представителей других важных профессий", - подытожила демократ.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер в воскресенье в эфире телекомпании ABC отказался однозначно заявить о противозаконности упомянутых указов главы государства. "Оставляю этот вопрос на суд юристов", - заявил Шумер, назвав эти указы "неосуществимыми, слабо проработанными и узкими". И Шумер, и Пелоси достаточно ясно выразили свою негативную позицию по отношению к этим указам в совместном заявлении в субботу.

Президент США 8 августа подписал четыре указа, направленные на смягчение экономических последствий пандемии для жителей страны в свете того, что администрация не смогла прийти к соглашению с демократами в Конгрессе США о новом пакете мер стимулирования американской экономики. Своим первым указом глава Белого дома распорядился приостановить сбор налога на зарплату, другим указом увеличил выплаты в рамках пособий по безработице. Трамп также продлил срок действия моратория на выселение американских граждан из съемного жилья за неуплату аренды во время пандемии и смягчил условия выплаты студентами задолженности за обучение.

Позиция Трампа

Американский лидер ранее дал понять, что хочет достичь с демократами договоренности в рамках краткосрочной сделки, которая касалась бы как страхования на случай безработицы, так и моратория на принудительное выселение из-за долгов. Однако демократы отвергают такой подход и выступают за один большой пакет стимулирующих мер, в котором рассматривались бы все вопросы смягчения экономических последствий пандемии.

Президент подписал 24 апреля законопроект, предусматривающий применение пакета мер поддержки экономики объемом почти $500 млрд для преодоления последствий пандемии. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.