Лидер демократов в Сенате: Трамп не мешает попыткам вмешательства РФ в выборы США

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не сопротивляется приписываемым России попыткам вмешательства в американский избирательный процесс накануне выборов 3 ноября. С таким обвинением выступил в воскресенье в эфире телекомпании ABC лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер.

Его спросили, считает ли он целесообразным предать гласности содержание секретного брифинга, проведенного в закрытом режиме в Конгрессе до публикации в пятницу заявления директора Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC) США Уильяма Эванины. В этом заявлении содержалось обвинение основных оппонентов США на мировой арене - России, Китая и Ирана - в попытках вмешаться в американский избирательный процесс. "Да, согласен, но на условиях нераскрытия источников информации", - ответил Шумер.

Он не сомневается в обоснованности утверждений спецслужб США о якобы предпринимавшихся Россией попытках вмешаться в американский избирательный процесс. "Мы, демократы, стараемся прекратить это. Мы хотим наложить жесткие санкции на Россию до того, как ей удастся сделать что-то конкретное <...> Но Трамп сопротивляется [демократам]. Почему Трамп не мешает россиянам вмешиваться в наши выборы?" - сказал демократ.

Как утверждалось в заявлении директора Национального центра контрразведки и безопасности США, Москва пытается "очернить" бывшего вице-президента США и наиболее вероятного кандидата от демократов Джозефа Байдена, а также то, "что она считает антироссийским истеблишментом". По версии Эванины, некие "связанные с Кремлем" лица "также пытаются продвигать кандидатуру [действующего] президента [США Дональда] Трампа в соцсетях и на российском телевидении". Директор NCSC не стал приводить доказательства своих утверждений.

Обвинения во вмешательстве

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года американский Минюст обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".