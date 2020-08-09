В США пообещали РФ и КНР серьезные последствия за попытки вмешаться в выборы

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Власти США обещают России, КНР и Ирану серьезные последствия за любые попытки вмешаться в американские выборы. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу СBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Мы вкладываем сотни миллионов долларов в обеспечение безопасности выборов, на протяжении многих месяцев координируемся, например, с министерством внутренней безопасности. Для нас нет задачи главнее, чем проведение свободных и справедливых выборов", - сказал он. По утверждению помощника президента, КНР, Россия, Иран "хотели бы вмешаться в американскую демократию". "Мы будем бороться с этим, сделаем все необходимое, чтобы укрепить киберинфраструктуру", - добавил чиновник.

По версии О'Брайена, Москва и Пекин якобы пытаются получить личные данные американцев для оказания влияния на выборы. На уточняющий вопрос ведущей СBS, пытается ли Россия, по мнению Вашингтона, вмешаться в выборы, О'Брайен ответил: "Не только Россия. Китай не хочет переизбрания президента [США Дональда Трампа]". "В мире есть те, кто не доволен США и не разделяет наши ценности, - продолжил представитель администрации. - Мы примем все меры, чтобы сосредоточить [внимание] на Китае, России, Иране, Кубе и Венесуэле".

"Китай, как Россия и Иран, занимаются кибератаками, фишингом. Мы не собираемся с этим мириться, - сказал он. - Это будет иметь серьезные последствия для любой страны, которая попытается вмешаться в наши выборы". По словам О'Брайена, при этом совершенно неважно, кому страны отдают предпочтение - Трампу или вероятному кандидату от демократов, бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену.

Как ранее утверждал в своем заявлении директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина, Москва якобы пытается очернить Байдена. По версии Эванины, некие "связанные с Кремлем" лица "также пытаются продвигать кандидатуру Трампа в соцсетях и на российском телевидении". При этом директор центра контрразведки не стал приводить никаких доказательств.

Москва неоднократно отрицала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль с сожалением ожидает по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года появления все большего числа параноидальных сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс в Соединенных Штатах. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".