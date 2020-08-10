Маас в разговоре с Помпео выразил недоумение по поводу угроз США германским фирмам

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас во время телефонного разговора обсудил с госсекретарем США Майклом Помпео ситуацию вокруг возможных санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщило агентство DPA.

В понедельник в беседе с журналистами в Берлине Маас отметил, что "выразил недоумение", в частности, в связи с угрозами американских сенаторов в адрес компании Faehrhafen Sassnitz GmbH - оператора порта Мукран, где пришвартовано судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называлось в качестве возможного достройщика газопровода, и хранятся трубы для "Северного потока - 2".