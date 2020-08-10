СМИ: глава Афганистана подписал указ об освобождении последней группы талибов

ТАСС, 10 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани подписал в понедельник указ об освобождении из тюрем 400 сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил афганский телеканал TOLO News.

По его информации, Гани подписал указ об освобождении последней партии пленных сторонников "Талибана" из списка, переданного радикалами на переговорах с представителями США в феврале.

Накануне чрезвычайное собрание старейшин племен Афганистана (Лойя джирга) приняло решение об освобождении из местных тюрем указанной группы талибов. До сих пор афганские власти отказывались выпускать из тюрем эту группу экстремистов, которые, по мнению Кабула, не только являются сторонниками "Талибана", но и совершили тяжкие уголовные преступления.

Ранее в понедельник афганский телеканал 1TV сообщил, что межафганские переговоры начнутся 16 августа в столице Государства Катар - Дохе. По его информации, делегация афганского правительства направится в Доху 12 августа. По соглашению, подписанному талибами с США 29 февраля, переговоры должны были начаться еще в марте, однако движение поставило условие предварительного освобождения всех своих членов.