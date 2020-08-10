Помпео: ограничения в РФ против финансируемых США СМИ подорвут двусторонние отношения

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Введение в России ограничений в отношении деятельности финансируемых властями США СМИ еще сильнее подорвет отношения Вашингтона и Москвы. Такое утверждение содержится в опубликованном в понедельник заявлении американского госсекретаря Майкла Помпео.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены опубликованным недавно российскими властями проектом указа, который направлен против организаций в России, финансируемых Агентством США по глобальным медиа", - заявил шеф американской дипломатии, не уточнив, о каком указе идет речь.

"Указ введет новые обременительные требования, которые еще сильнее будут ограничивать возможности "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и "Голоса Америки" работать в России <...>", - полагает он. "Мы призываем российские власти пересмотреть эти действия, которые еще сильнее подорвут двусторонние отношения", - отметил Помпео.

Ранее в Twitter были введены новые обозначения для учетных записей правительств и государственных СМИ. Новые значки, изображающие миниатюрные трибуну и микрофон, добавлены к двум категориям аккаунтов. Во-первых, это официальные правительственные лица, включая МИД, госучреждения, послов и других ключевых дипломатов, пресс-секретарей. Во-вторых, аналогичные обозначения получат государственные СМИ, их главные редакторы и другие сотрудники высокого ранга. Также в администрации социальной сети заявили, что финансируемые правительством СМИ с независимой редакторской политикой маркироваться не будут.

МИД РФ на фоне этого решения предложил Twitter маркировать как государственные не только аккаунты ряда российских СМИ, но и медиакомпаний Deutsche Welle, BBC World News и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".