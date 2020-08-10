CNN: Камала Харрис и Сьюзан Райс рассматриваются как кандидаты на пост вице-президента США

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, экс-помощник президента по национальной безопасности Сьюзан Райс и губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмер рассматриваются в качестве наиболее вероятных претендентов на выдвижение кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии. Об этом сообщила в понедельник телекомпания СNN, отметившая, что Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, планирует назвать имя кандидата на пост вице-президента уже на этой неделе.

Имя Харрис, отмечалось в репортаже, упоминается среди ведущих кандидатов на протяжении последних четырех месяцев, поскольку она "обладает харизмой, умеет вести дебаты и стала бы первой американкой афро-индийского происхождения, выдвинутой на такой пост". "Выбор Харрис был бы наиболее логичным для Джозефа Байдена", - считает телекомпания.

Вторую строчку в перечне возможных претендентов занимает Сьюзан Райс, занимавшая в 2009-2013 годах пост постоянного представителя США при ООН, а с 2013 по 2017 год - пост помощника президента Барака Обамы по национальной безопасности. "Чем больше Байден укрепляет свои предвыборные позиции, тем выше становятся ее шансы", - отметила СNN, указав при этом, что "в центре предвыборной кампании Байдена - обещание восстановить роль Америки в мире, а Райс как нельзя лучше соответствовала бы этой задаче".

Сильными сторонами губернатора штата Мичиган Гретчен Уитмер, которая стоит на третьем месте в перечне возможных претендентов, по оценке СNN является то, что она "разделяет тот прагматических подход к политическим проблемам, который характерен для Байдена и, кроме того, ей 48 лет, она представляет новое поколение лидеров Демократической партии".

Среди возможных претендентов на выдвижение СNN называет также сенатора от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт, участвовавшую в боевых действиях в Ираке в качестве пилота вертолета и члена Палаты представителей Конгресса США Карен Басс, которую поддерживает руководитель комиссии по проверке кандидатов в штабе Байдена и бывший сенатор от штата Коннектикут Кристофер Додд.

Национальный съезд Демократической партии США, который должен официально утвердить Байдена кандидатом на пост президента, пройдет 17-20 августа в дистанционном формате в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.