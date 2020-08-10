Трамп объявит о согласии участвовать в выборах из Белого дома либо в штате Пенсильвания

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявить о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства из Белого дома либо под Геттисбергом (штат Пенсильвания), где в 1863 году произошло одно из крупнейших сражений Гражданской войны в США. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Мы сузили количество рассматриваемых мест для объявления о согласии на выдвижение кандидатом в последний вечер съезда [Республиканской партии] (четверг) до двух - великое поле сражений Геттисберга (Пенсильвания) и Белый дом (Вашингтон, округ Колумбия). Мы скоро объявим о решении!" - написал президент.

Битва при Геттисберге, произошедшая в начале июля 1863 года, стала одним из крупнейших сражений Гражданской войны в США. Атака Северовирджинской армии (основное боевое соединение южан численностью 75 тыс. человек) под командованием генерала Роберта Эдварда Ли на позиции северян была успешно отражена Потомакской армией (около 90 тыс. человек) под командованием генерала Джорджа Мида. Армия Конфедерации была вынуждена отступить, утратив стратегическую инициативу. Ее потери составили, по разным данным, от 23 до 28 тыс. человек, потери северян - 23 тыс. человек.

На прошлой неделе Трамп заявил, что рассматривает возможность объявить о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев из Белого дома с целью сэкономить средства госбюджета. Как сообщил ранее руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз, согласиться на выдвижение кандидатом глава государства сможет в помещении Белого дома, отведенном для первой леди, а не рабочем Овальном кабинете.

О съезде

Республиканская партия США впервые в своей истории намерена провести предвыборный съезд, намеченный на 21-24 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), в закрытом для журналистов режиме. Из-за распространения нового коронавируса число делегатов сокращено с 2 550 до 336. Обычно съезды посещали десятки тысяч людей, среди которых были представители как американской, так и иностранной прессы.

В июле Трамп заявил, что отказался от проведения мероприятий в Джексонвилле (штат Флорида), поскольку не желает подавать согражданам плохой пример в свете пандемии. В этом городе 25-27 августа должна была пройти вторая часть съезда республиканцев, во время которой ожидалось выступление хозяина Белого дома. Первая часть, как и планировалось, состоится в Шарлотте, где партия, как ожидается, 24 августа официально выдвинет американского лидера своим кандидатом на пост президента на ноябрьских выборах.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Джозеф Байден.