Болтон рассказал о самой шокирующей ситуации за все время его работы в администрации США

Болтону был задан вопрос, какая ситуация за все время его работы в действующей администрации была самой шокирующей и в наибольшей степени продемонстрировала неготовность Трампа быть президентом США. "Думаю, наибольшее беспокойство вызвало у меня не что-то, произошедшее в частном порядке, а его слова Владимиру Путину на саммите в Хельсинки", - ответил экс-помощник. По его мнению, Трамп тогда дал понять, "что в той же степени верит" словам Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы, что и "заключениям разведки" США, утверждавшей обратное.

"Президент, как казалось, не понимал, что люди могут быть недовольны тем, что он приравнял сказанное Путиным к заявлениям нашей разведки", - отметил Болтон. Он сообщил, что бы очень удивлен словами Трампа и позже пытался объяснить ему, "почему последовала столь негативная реакция в [американской] прессе".

16 июля 2018 года в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам саммита оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед. На родине Трампа подвергли критике за его недостаточно жесткую позицию в отношении приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года и тот факт, что он поставил под сомнение выводы разведсообщества США на этот счет.

Обвинения во вмешательстве

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

В прошлом месяце вышла книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). В ней также приводится критика в отношении Трампа. Власти США утверждают, что Болтон нарушил обязательства о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые он взял на себя, став помощником президента. Трамп объявил о назначении Болтона на эту должность в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку.