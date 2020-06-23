Джон Болтон в своих мемуарах раскрыл секреты политической кухни Белого дома

По словам Болтона, такой уровень подготовки и планирования "просто немыслимы в случае с Дональдом Трампом".

В книге уделено много места политике США в отношении России. Так, Болтон, входивший в состав американской делегации на первой полноформатной встрече президента России Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля 2018 года в Хельсинки, отметил, что в отличие от Трампа российский лидер, готовясь к переговорам, "взвешивает то, что хочет сказать, думает о целях, которых хочет достичь".

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Подробности процесса формирования политики в Белом доме на протяжении полутора лет представил в вышедшей во вторник книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. 71-летний политик, известный своими крайне консервативными взглядами, на 592 страницах излагает взгляд из-за кулис на то, какие факторы влияли на формирование внешней политики администрации Трампа, на его отношения с лидерами других стран.

Болтон раскрыл также некоторые подробности дискуссий в Белом доме в канун решения США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его утверждению, он предлагал Трампу попытаться договориться с Россией о совместном выходе из ДРСМД, однако Трамп отверг такой вариант и настаивал на скорейшем прекращении участия США в соглашении. При этом Болтон признал, что ему самому не до конца было понятно, разбирался ли Трамп в деталях соглашения.

НАТО и Украина

По версии Болтона, Трамп на саммите НАТО в 2018 году хотел пригрозить выходом из альянса в случае, если союзники не доведут расходы на оборону до 2% от ВВП и не откажутся от поддержки проекта газопровода "Северный поток - 2". Излагая содержание телефонного разговора с Трампом, он привел слова президента, заявившего, что "поскольку мы сами не ладим с Россией, мы не будем состоять в НАТО, где члены альянса платят миллиарды России".

Журнал Foreign Policy охарактеризовал это как свидетельство "невежества по поводу того, как осуществляется финансирование НАТО и какие позиции занимают союзники США".

Рассматривая политику Вашингтона в отношении Украины, Болтон сообщил, что в конце августа 2019 года в ходе одной из встреч Трамп предложил, чтобы военную помощь Киеву оказывал Североатлантический альянс, а не США. Он также утверждал, что Трамп рассчитывал укрепить свои шансы на переизбрание за счет проведения на Украине расследования по делу бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына, причем стремление дискредитировать Байдена, добивающегося выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, стало для Трампа "навязчивой идеей". В ходе процедуры импичмента, считает Болтон, Трампу удалось представить дело таким образом, что его прежде всего беспокоила проблема коррупции на Украине, "однако на деле это меньше всего его беспокоило".

Экс-помощник президента по нацбезопасности раскрыл также подробности встречи в канун выборов на Украине с тогдашним президентом Петром Порошенко, который, по словам Болтона, попросил США поддержать его кампанию по переизбранию, а также "выступил с рядом других просьб". Болтон утверждал, что уклонился от обсуждения вопроса, "не отвечая "нет" слишком грубо".

Китай, КНДР и санкции

Пристальное внимание уделил Болтон американо-китайским отношениям, в том числе контактам Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Он привел детали телефонного разговора Трампа с китайским лидером в преддверии саммита G20 в Японии, во время которого президент США назвал Си Цзиньпина "величайшим лидером Китая за последние 300 лет".

Весьма показательным Болтон считает и то, что Трамп, опасаясь ухудшения отношений с Пекином, не позволил постоянному представителю США при ООН Никки Хейли встретиться с Далай-ламой XIV.

Затронув вопрос о политике США на Корейском полуострове, Болтон отметил, что считал стратегической ошибкой встречу лидеров США и КНДР и выражал опасения по поводу того, что Трамп на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном пойдет на неоправданные уступки. В итоге, по мнению Болтона, встреча "ничего не дала для конкретного обсуждения вопроса о ликвидации программы ядерных вооружений" Пхеньяна.

В мемуарах Болтон поделился оценкой об эффективности санкций, которые Вашингтон регулярно применяет в отношении других стран и в этой связи сослался на мнение министра финансов США Стива Мнучина, считавшего, что рестрикции становятся все менее эффективными от частого использования и могут привести к ослаблению позиций доллара как мировой валюты. По его мнению, ни Трамп, ни Мнучин "не были заинтересованы и не желали проводить санкционную политику решительно и последовательно".

Мнение о бывших коллегах в администрации Трампа

Автор мемуаров не воздержался от личных характеристик бывших коллег по администрации. Так, в отношении бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли использован эпитет "свободный электрон" с намеком на то, что она действовала зачастую без оглядки на руководство Госдепартамента.

Госсекретарь Майкл Помпео представлен как руководитель не поддающегося управлению Госдепартамента, экс-министр обороны Джеймс Мэттис - как "обструкционист", проводящий собственную линию, а вице-президент США Майкл Пенс - как деятель, который добивается более весомых результатов в частных беседах.

Реакция в Белом доме и на Капитолийском холме

Публикация мемуаров вызвала весьма жесткую реакцию со стороны президента Трампа. Еще накануне выхода книги в свет он указал в Twitter, что на книгу поступают "ужасные рецензии" и она представляет собой "сборник лжи и выдуманных историй". Он назвал "нелепостью" и "чистым вымыслом" заявления, которые ему приписывал его бывший помощник по национальной безопасности и подчеркнул, что Болтон "просто пытается отомстить за свое увольнение".

В ответ на это, по свидетельству газеты USA Today Болтон едко заметил, что "уволен должен быть тот, кто его нанял на этот пост". "Меня во многом обвиняли на протяжении всей моей карьеры, и я не скрывал своих взглядов. - добавил он. - Так что президент знал, кого берет в команду".

Недовольство книгой Болтона выразила и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, однако поводом для критики с ее стороны были не сами разоблачения Болтона, а то, что он выступил с ними слишком поздно. "Он отдал предпочтение гонорару за книгу, а не патриотическим соображениям", - заявила она в беседе с группой журналистов.

Как отметил портал Slate.com, выражающий взгляды консервативных республиканцев, общий тон мемуаров Болтона свидетельствует о том, что он был глубоко уязвлен тем, что его "выдавили из внутреннего круга, где принимали политические решения". Со своей стороны телекомпания CNN, выражающая позицию демократов, отметила, что книга "просто пышет негодованием, направленным в адрес Дональда Трампа" и что "ранее просто не было случая, когда бывший сотрудник администрации публиковал бы книгу о действующем президенте, содержащую столь резкие суждения".