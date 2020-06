Джон Болтон в своих мемуарах раскрыл секреты политической кухни Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Подробности процесса формирования политики в Белом доме на протяжении полутора лет представил в вышедшей во вторник книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. 71-летний политик, известный своими крайне консервативными взглядами, на 592 страницах излагает взгляд из-за кулис на то, какие факторы влияли на формирование внешней политики администрации Трампа, на его отношения с лидерами других стран.

Отношения с Россией

В книге уделено много места политике США в отношении России. Так, Болтон, входивший в состав американской делегации на первой полноформатной встрече президента России Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля 2018 года в Хельсинки, отметил, что в отличие от Трампа российский лидер, готовясь к переговорам, "взвешивает то, что хочет сказать, думает о целях, которых хочет достичь".

По словам Болтона, такой уровень подготовки и планирования "просто немыслимы в случае с Дональдом Трампом".