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СМИ: Израиль закрыл КПП на границе с Газой в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Пункт будет закрыт для всех товаров, кроме топлива и гуманитарных поставок, сообщило издание Yedioth Ahronoth

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 августа. /ТАСС/. Израиль принял решение закрыть с утра вторника грузовой переход на границе с сектором Газа "Керем-Шалом" в качестве ответной меры на продолжающийся запуск на израильскую территорию из палестинского приморского анклава воздушных шаров с прикрепленной взрывчаткой. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

По данным издания, единственный грузовой КПП на границе с сектором Газа будет закрыт для всех товаров, кроме топлива и гуманитарных поставок.

Запуск связок воздушных шаров с прикрепленной взрывчаткой из сектора Газа на территорию Израиля возобновился после длительного перерыва на прошлой неделе. В результате в Израиле было зафиксировано несколько пожаров, о пострадавших сообщений не поступало.

ВВС Израиля уже дважды за этот месяц поразили объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой - 6 и 9 августа.

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