Малайзия будет открывать границы для туристов по принципу отдельных направлений

СИНГАПУР, 11 августа. /ТАСС/. Власти Малайзии намерены открывать границы для туристов по принципу "зеленых коридоров" с определенными направлениями, но не готовы к массовому прибытию иностранцев. Об этом заявила во вторник в парламенте министр туризма, искусств и культуры страны Нэнси Шукри.

"Мы рассматриваем только отдельные направления, причем речь может идти не об открытии границ для целого государства", - приводит ее слова издание The Star. Например, указала глава ведомства, "Австралия не может быть названа страной, свободной от коронавируса, поскольку наблюдается вторая волна в Мельбурне". Однако Малайзия, по ее словам, "готова обсудить возможность въезда туристов из [австралийского города] Перт".

Кроме того, министр подчеркнула, что речь должна идти о взаимных договоренностях. "Если мы открываем свои границы, то определенная страна должна разрешить въезд гражданам Малайзии", - указала Шукри.

Официальный представитель Минздрава Малайзии в понедельник заявил, что Куала-Лумпур пока не готов к приему иностранных туристов. Он пояснил, что вначале необходимо добиться прекращения передачи вируса непосредственно в стране. Между тем он подтвердил, что соответствующие консультации ведутся с коллегами из Австралии, Брунея, Новой Зеландии, Республики Корея, Сингапура и Японии.

Основные ограничения, введенные в стране из-за пандемии 18 марта, были отменены с 10 июня, в том числе был снят запрет на передвижение между городами и штатами, восстановлено воздушное сообщение. Одновременно власти начали постепенно открывать границы для отделенных категорий иностранцев, среди которых дети и супруги местных граждан, проживающие по иммиграционной программе "Малайзия - мой второй дом", дипломаты, а также имеющие постоянное разрешение на работу топ-менеджеры крупных компаний.