"ЕС должен быть готов к введению санкций". Мировые СМИ про выборы президента Белоруссии

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции не признали итогов волеизъявления. На улицах Минска и других городов страны завязалось противостояние между недовольными избирателями и силами правопорядка. Вчера мировые СМИ обсуждали первый день конфронтации. С течением времени она становится все более ожесточенной.
США
Журнал Foreign Policy: "Силы правопорядка в Белоруссии арестовали около 3 тыс. человек в ночь после выборов в ходе протестов из-за сомнительных результатов голосования, которые вызывают недоверие у оппозиционных активистов и многих европейских правительств. Десятки людей получили ранения, когда полиция применила резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты... За 26 лет нахождения у власти Александр Лукашенко столкнулся с самым серьезным вызовом. В стране усиливается недовольство экономической стагнацией и отсутствием действий в связи с пандемией, что дало поддержку Светлане Тихановской, митинги с участием которой стали одними из самых крупных со времен распада СССР".
Газета The New York Times: "В последние недели Белоруссия вступила в период самых массовых протестов со времени прихода Лукашенко к власти в 1994 году.
Трещина в отношениях между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным, ключевым союзником Белоруссии, привела к проблемам в экономике, поскольку Россия проявляет все меньше желания субсидировать Белоруссию за счет поставок нефти по сниженным ценам".
Великобритания
Газета The Financial Times: "Последствия выборов заставляют и ЕС, и российского президента Владимира Путина вести сложные расчеты. Брюссель вводил санкции в отношении должностных лиц высокого ранга в Минске после подавления протестов вслед за выборами в 2010 году, однако снял их, когда Лукашенко освободил часть политических заключенных после президентских выборов в 2015-м. Считалось, что это подтолкнет властного белорусского лидера к проведению реформ на фоне усилившихся трений между Минском и Москвой. Главы крупнейших стран Евросоюза совершенно правильно сделали, осудив нарушения на выборах. Они должны быть готовы к введению санкций, несмотря на опасения по поводу того, что это подтолкнет Лукашенко к Путину. Белорусский лидер уже демонстрировал недюжинные способности цинично сталкивать Москву с Брюсселем, но любые демократические уступки с его стороны будут чисто косметическими. Отказ от решительных действий мог бы подорвать приверженность ЕС демократическим ценностям".
Германия
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Исход пробы сил, которая сейчас началась, неизвестен. Противники режима в Белоруссии не испытывали иллюзий — Лукашенко прибегнет ко всем средствам для защиты своей власти. Если демонстранты сохранят такую же решимость и мужество, то полицейское насилие в ночь на понедельник еще станет не самым худшим развитием событий. Решающее значение будет иметь то, насколько силы безопасности последуют за Лукашенко. Но даже если ему еще раз удастся подавить протесты, прибегнув к силе, страну он уже потерял. Ведь движение против него настолько широко, как никогда прежде... В том, что ЕС сейчас занял ясную позицию, нет геополитики — для жителей Белоруссии речь во время этого конфликта идет не о Востоке или Западе, но о соблюдении фундаментальных прав".
Франция
Газета Les Echos: "Тяжелая ситуация сложилась в Белоруссии после воскресных вечерних протестов против переизбрания Александра Лукашенко. Официальные результаты отдают более 80% 65-летнему президенту, возглавляющему на протяжении 26 лет эту страну, расположенную между Россией и Евросоюзом...
При выходе с избирательных участков в Минске и ряде других городов сторонники Светланы Тихановской... объявили результаты собственного подсчета голосов — всюду лидирует Тихановская. "Идет настоящая информационная война", — предупреждает независимый журналист в Минске, призывая к осторожности в отношении цифр, звучащих с обеих сторон. Неопределенность усугубляется тем, что наблюдатели от ОБСЕ не присутствовали на выборах впервые с 2001 года.
Примерно в 700 км от Минска Кремль внимательно следит за кризисом в Белоруссии. Президент Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил Александра Лукашенко, несмотря на его недавние предвыборные выступления против России...
Швеция
Газета Svenska dagbladet: "По предварительным данным избирательной комиссии, президент Беларуси Александр Лукашенко выиграл выборы, получив 80% голосов избирателей. Однако эти результаты не признали ни его соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, ни тысячи демонстрантов, вышедших на улицы Минска, чтобы выразить протест против итогов выборов. Протесты против Лукашенко были широки и до выборов. Последствия коронавируса для национальной экономики и неумелые действия правительства в борьбе с пандемией подорвали позиции президента".
Сербия
Телеканал N1: "Победа Лукашенко вызвала протесты, а вероятно, и новые санкции. После выдвижения обвинений против двух самых серьезных кандидатов путь к шестой победе был легким. Согласно официальным результатам, Лукашенко набрал около 80% голосов. Но когда гостелевидение объявило об убедительной победе Лукашенко, граждане вышли на улицы многих белорусских городов. Первая реакция ЕС говорит о том, что из-за нетранспарентных выборов в отношении Белоруссии снова будут введены санкции. Для Брюсселя Лукашенко играл важную роль в украинском кризисе.
Испания
Газета El Pais: "Этим летом жарко в Белоруссии. Бывшая советская республика с населением 9,4 млн человек сталкивается с самыми широкими и сильными протестами со времен распада Советского Союза... Действия властей и продолжительность акций могут привести к ситуации нестабильности в стратегически важной стране, которая действует как буфер между НАТО и Москвой".
Израиль
Газета Ediot ahronot: "В Белоруссии столкновения между протестующими и полицией возобновились после заявлений оппозиции о фальсификации результатов выборов. Международные наблюдатели утверждают, что с 1995 года в Белоруссии не проводилось ни одной свободной и справедливой избирательной кампании. Для Лукашенко, правящего страной с 1994 года, нынешняя избирательная кампания является самой сложной из всех. Накануне выборов власти арестовали его основных оппонентов и возбудили уголовные дела против тех, кто выступал в оппозиции его правлению.
Несмотря на масштабы протестов, Лукашенко сигнализирует, что не собирается уходить в отставку. Он повторил заявления о том, что "теневые силы", действующие из-за границы, пытаются манипулировать протестующими, которых он назвал "овцами".
Китай
Агентство Xinhua: "Занимающий должность президента Белоруссии Александр Лукашенко одержал в воскресенье победу на шестых президентских выборах с поддержкой 80,23%, сообщила председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина.
Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник направил телеграмму поздравления Александру Лукашенко по случаю переизбрания президентом Белоруссии. В своем послании Си Цзиньпин передал теплые поздравления и наилучшие пожелания от имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя. Указав, что он высоко ценит развитие китайско-белорусских связей, Си Цзиньпин заявил, что готов работать с президентом Лукашенко над совместным продвижением отношений между Китаем и Белоруссией и расширением взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в различных областях с тем, чтобы добиться дальнейшего благополучия для двух стран и народов".
Газета China Daily: "Президентские выборы состоялись в воскресенье, и Лукашенко одержал сокрушительную победу... Бывший председатель колхоза в советские времена, Лукашенко правит страной с 1994 года. Но в этом году он столкнулся с крупнейшим вызовом на выборах, одержав победу над популярным оппозиционным кандидатом Светланой Тихановской. 37-летняя преподаватель английского языка и переводчик стала известной несколько недель назад и быстро получила поддержку в соцсетях после решения вступить в гонку, став главным противником Лукашенко. Тихановская пришла второй, получив только 9,9% голосов, показывают итоговые данные".
Япония
Газета Nikkei Shimbun: "Столкновения силовиков с протестующими могут дестабилизировать страну и привести к ситуации, аналогичной той, что наблюдалась во время свержения пророссийского режима на Украине в 2014 году. Хотя российские власти выражают неодобрение действий Лукашенко, в России преобладает точка зрения, что в настоящий момент ему нет замены в качестве лидера государства".