"ЕС должен быть готов к введению санкций". Мировые СМИ про выборы президента Белоруссии

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Сторонники оппозиции не признали итогов волеизъявления. На улицах Минска и других городов страны завязалось противостояние между недовольными избирателями и силами правопорядка. Вчера мировые СМИ обсуждали первый день конфронтации. С течением времени она становится все более ожесточенной. США

На эту тему Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

Журнал Foreign Policy: "Силы правопорядка в Белоруссии арестовали около 3 тыс. человек в ночь после выборов в ходе протестов из-за сомнительных результатов голосования, которые вызывают недоверие у оппозиционных активистов и многих европейских правительств. Десятки людей получили ранения, когда полиция применила резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты... За 26 лет нахождения у власти Александр Лукашенко столкнулся с самым серьезным вызовом. В стране усиливается недовольство экономической стагнацией и отсутствием действий в связи с пандемией, что дало поддержку Светлане Тихановской, митинги с участием которой стали одними из самых крупных со времен распада СССР". Газета The New York Times: "В последние недели Белоруссия вступила в период самых массовых протестов со времени прихода Лукашенко к власти в 1994 году.

Пандемия коронавируса, серьезность которой Лукашенко упорно принижал, привела к всплеску общественного негодования после продолжающегося на протяжении нескольких лет застоя в политике и экономике.

Трещина в отношениях между Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным, ключевым союзником Белоруссии, привела к проблемам в экономике, поскольку Россия проявляет все меньше желания субсидировать Белоруссию за счет поставок нефти по сниженным ценам". Великобритания Газета The Financial Times: "Последствия выборов заставляют и ЕС, и российского президента Владимира Путина вести сложные расчеты. Брюссель вводил санкции в отношении должностных лиц высокого ранга в Минске после подавления протестов вслед за выборами в 2010 году, однако снял их, когда Лукашенко освободил часть политических заключенных после президентских выборов в 2015-м. Считалось, что это подтолкнет властного белорусского лидера к проведению реформ на фоне усилившихся трений между Минском и Москвой. Главы крупнейших стран Евросоюза совершенно правильно сделали, осудив нарушения на выборах. Они должны быть готовы к введению санкций, несмотря на опасения по поводу того, что это подтолкнет Лукашенко к Путину. Белорусский лидер уже демонстрировал недюжинные способности цинично сталкивать Москву с Брюсселем, но любые демократические уступки с его стороны будут чисто косметическими. Отказ от решительных действий мог бы подорвать приверженность ЕС демократическим ценностям". Германия

На эту тему Байден выступил в поддержку участников протестов в Белоруссии

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Исход пробы сил, которая сейчас началась, неизвестен. Противники режима в Белоруссии не испытывали иллюзий — Лукашенко прибегнет ко всем средствам для защиты своей власти. Если демонстранты сохранят такую же решимость и мужество, то полицейское насилие в ночь на понедельник еще станет не самым худшим развитием событий. Решающее значение будет иметь то, насколько силы безопасности последуют за Лукашенко. Но даже если ему еще раз удастся подавить протесты, прибегнув к силе, страну он уже потерял. Ведь движение против него настолько широко, как никогда прежде... В том, что ЕС сейчас занял ясную позицию, нет геополитики — для жителей Белоруссии речь во время этого конфликта идет не о Востоке или Западе, но о соблюдении фундаментальных прав". Франция Газета Les Echos: "Тяжелая ситуация сложилась в Белоруссии после воскресных вечерних протестов против переизбрания Александра Лукашенко. Официальные результаты отдают более 80% 65-летнему президенту, возглавляющему на протяжении 26 лет эту страну, расположенную между Россией и Евросоюзом... При выходе с избирательных участков в Минске и ряде других городов сторонники Светланы Тихановской... объявили результаты собственного подсчета голосов — всюду лидирует Тихановская. "Идет настоящая информационная война", — предупреждает независимый журналист в Минске, призывая к осторожности в отношении цифр, звучащих с обеих сторон. Неопределенность усугубляется тем, что наблюдатели от ОБСЕ не присутствовали на выборах впервые с 2001 года. Примерно в 700 км от Минска Кремль внимательно следит за кризисом в Белоруссии. Президент Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил Александра Лукашенко, несмотря на его недавние предвыборные выступления против России...

Одно можно сказать наверняка: сближение, начатое Минском с Евросоюзом, подорвано.

Швеция Газета Svenska dagbladet: "По предварительным данным избирательной комиссии, президент Беларуси Александр Лукашенко выиграл выборы, получив 80% голосов избирателей. Однако эти результаты не признали ни его соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, ни тысячи демонстрантов, вышедших на улицы Минска, чтобы выразить протест против итогов выборов. Протесты против Лукашенко были широки и до выборов. Последствия коронавируса для национальной экономики и неумелые действия правительства в борьбе с пандемией подорвали позиции президента". Сербия

На эту тему СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Телеканал N1: "Победа Лукашенко вызвала протесты, а вероятно, и новые санкции. После выдвижения обвинений против двух самых серьезных кандидатов путь к шестой победе был легким. Согласно официальным результатам, Лукашенко набрал около 80% голосов. Но когда гостелевидение объявило об убедительной победе Лукашенко, граждане вышли на улицы многих белорусских городов. Первая реакция ЕС говорит о том, что из-за нетранспарентных выборов в отношении Белоруссии снова будут введены санкции. Для Брюсселя Лукашенко играл важную роль в украинском кризисе.

В последнее время авторитарный президент больше смотрел в сторону Европы, чем в сторону России, но после воскресных выборов Лукашенко тяжело рассчитывать на благосклонность Запада