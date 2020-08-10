"Самое необычное голосование в истории республики". Мировые СМИ о выборах в Белоруссии

Зарубежная пресса анализирует прошедшие 9 августа президентские выборы в Белоруссии. Журналисты оценивают, как результаты голосования повлияют на отношения Минска с Россией и Западом, что будет с протестным движением республики, а также почему эти выборы оказались особенными. США The Washington Post: "Президентские выборы в Белоруссии вряд ли принесут сюрпризы, даже несмотря на нестабильную экономику и волну недовольства принимаемыми правительством мерами по сдерживанию коронавируса... Президент Белоруссии, вероятно, переизберется на шестой срок, и это говорит нам о выживаемости автократических режимов... Двигаясь в этом направлении, Белоруссия может оказаться во все большей изоляции.

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Александр Лукашенко впервые обвинил Россию во вмешательстве в выборы, арестовал Виктора Бабарико — бывшего главу принадлежащего России Белгазпромбанка. Лукашенко также задержал 33 российских граждан, обвинив их в подготовке теракта накануне выборов. На востоке Россия надавила на Лукашенко, чтобы объединиться в "союзное государство" в обмен на нефтяную сделку. На Западе Лукашенко пытался восстановить отношения с США после 12-летней заморозки и добиться более тесных экономических отношений с ЕС, но эти усилия застопорились. США и ЕС осудили аресты в ходе предвыборной кампании, угрожая ввести санкции". Radio Free Europe/Radio Liberty: "Александр Лукашенко впервые столкнулся с борьбой на президентских выборах. Светлана Тихановская наэлектризовала толпы по всей стране, вступив в предвыборную гонку после того, как ее мужа, Сергея Тихановского, не допустили до выборов и арестовали. Выборы в Белоруссии с 1994 года, когда Лукашенко возглавил страну, ни разу не признавались Западом и международными организациями свободными и справедливыми... Голосование прошло на фоне охлаждения отношений между Москвой и Минском из-за сопротивления Лукашенко более углубленной интеграции с Россией". Канада The Globe and Mail: "Воинские подразделения и ОМОН заняли улицы городов Белоруссии в воскресенье, пытаясь подавить попытки оппозиции заявить о своей победе на очень спорных выборах, за которыми внимательно следят как в России, так и на Западе... Согласно данным государственных экзитполов, появившимся сразу после закрытия избирательных участков, Лукашенко одержал безоговорочную победу, набрав почти 80% голосов". Великобритания The Times: "Военные грузовики и водометы были замечены на пути к Минску, столице Белоруссии, в то время, когда страна голосовала на непростых выборах, на которых президент Лукашенко, несмотря на растущее недовольство, претендует на шестой президентский срок. Напряженный финал казался неизбежным в ситуации, когда оппозиция пожаловалась на жестокое преследование, а силы безопасности задержали корреспондентов российского телеканала". Германия Sueddeutsche Zeitung: "За четверть века пребывания у власти Александр Лукашенко часто оказывался под давлением, и он всегда знал, к кому обратиться в тот или иной момент. Если возникали проблемы с большим соседом — Россией, то он чаще встречался с западными политиками. Напротив, если он приказывал разгонять демонстрации и ЕС отвечал критикой и санкциями, ему все равно это сходило с рук, поскольку Москва продолжала помогать кредитами. В том, что касается соблюдения прав человека, Россия не задает неудобных вопросов. Лукашенко является мастером подобной формы балансирования... Сейчас многое выглядит иначе".

Лукашенко оказался в самой серьезной беде за свои 26 лет президентства

"С Россией он уже давно рассорился, а сейчас даже высказывает мысли об интервенции. Он по-прежнему ведет себя несколько заигрывающе в отношениях с Западом, но тот предостерегает его от фальсификации результатов выборов и может поставить вопрос о новых санкциях в случае подавления протестного движения. Одновременно уже довольно давно плохо идут дела с экономической точки зрения. Коронавирусная пандемия, опасность которой Лукашенко довольно высокомерно преуменьшал, усилила разочарование многих людей, поскольку они почувствовали себя в одиночестве". Франция Le Parisien: "По первым подсчетам, Александр Лукашенко получает 79,7% голосов на прошедших президентских выборах. Кандидат от оппозиции, неожиданно появившийся на политическом небосклоне, Светлана Тихановская, видимо, завоевала всего лишь 6,8% голосов на выборах, которые проходят в условиях большой напряженности и высокой активности избирателей. Предвыборная кампания была отмечена беспрецедентной по масштабам мобилизаций людей против президента Лукашенко, 65-летнего политика, который 26 лет находится на президентском посту". Италия La Repubblica: "Несомненно то, что самые необычные президентские выборы в истории бывшей советской республики подтвердили: Александр Лукашенко остается у власти на шестой срок. Бывший руководитель колхоза, который любит, когда его называют "батькой", но которого США окрестили "последним диктатором Европы". В стране, где политические опросы запрещены, экзитполы дали ему 79,7% голосов... Никакие предыдущие президентские выборы в Белоруссии никогда не были признаны международными наблюдателями свободными и справедливыми". Польша Rzeczpospolita: "В пятницу главы МИД Веймарского треугольника (Польша, Германия и Франция) призвали власти в Минске провести свободные выборы.

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Звучали и призывы освободить политических заключенных (сейчас речь идет о 25 заключенных) и воздержаться от использования силы. Они дипломатично дали понять, что от этого будет зависеть дальнейший диалог Белоруссии и ЕС, который, как написали дипломаты, в последние годы был многообещающим... С того момента, когда Россия закрыла вентиль с дешевой нефтью, власти в Минске интенсивно ищут альтернативных поставщиков. Переговоры о поставках нефти, в частности, с Варшавой уже зашли далеко. Нефть должна пойти из Гданьска, строится соответствующая инфраструктура. Но ключевым остается политический диалог, который будет трудно сохранить, если Лукашенко выберет силовое решение". Чехия Ceska televize: "Победу Лукашенко на выборах может свести на нет необычайно крупная волна сопротивления. Белоруссия, возможно, пережила самые интересные президентские выборы с прихода Лукашенко к власти. Неписаное общественное соглашение с ним, гарантирующее относительный материальный достаток и безопасность граждан в обмен на пассивную лояльность, и тихо уважаемое сторонами равновесие, кажется, начинают разрушаться". Mlada fronta Dnes: "Было заранее ясно, что на выборах победит в шестой раз "последний европейский диктатор" Александр Лукашенко. Значит, он будет противостоять новой волне протестов. Чем дальше, тем больше белорусов возмущаются его подходом к пандемии коронавируса, состоянием экономики и нарушением прав человека". Швеция Dagens Nyheter: "То, что в этот раз народ выходит с протестами, объясняется тем, что кандидат от оппозиции Светлана Тихановская сумела передать ему редкий для белорусских условий энтузиазм. На своих предвыборных митингах по всей стране она собирала тысячи людей. При этом любой ценой она желает избежать насилия. Она говорила, что не собирается звать своих сторонников на демонстрации, если есть опасность, что они пострадают". Литва LRT: "Вечером 9 августа в Минске и других городах Белоруссии, где проходили выборы президента, начались стихийные акции протеста. Весь день люди выстраивались в очереди, чтобы проголосовать. После 20 часов некоторые участки продолжили работу из-за большого скопления избирателей. После окончания голосования люди вышли на улицы. Начались столкновения с полицией и ОМОНом. Милиция, как утверждают СМИ, использовала против протестующих светошумовые гранаты и водометы. В МВД Белоруссии подтвердили, что есть задержанные, и подчеркнули, что контролируют ситуацию с "массовыми мероприятиями". Израиль The Jerusalem Post: "Белорусская полиция применяла светошумовые гранаты и начала задержания в ходе подавления протестов, которые начались, когда стало ясно, что президент Александр Лукашенко настроен вырвать очередную победу на состоявшихся в воскресенье выборах, в ходе которых он столкнулся с самым большим противодействием своей власти за последние годы... Жесткая реакция полиции на новые протесты может навредить попыткам Лукашенко наладить отношения с Западом на фоне обострения отношений с традиционным союзником Россией, которая предлагает Белоруссии экономический и политический союз". Китай "Синьхуа": "9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы... Накануне выборов власти Белоруссии задержали нескольких американских граждан, имеющих отношение к Госдепартаменту США... После завершения голосования в Минске и в других городах страны прошли массовые протесты". Япония NHK: "Государственные СМИ Белоруссии обнародовали данные экзитполов прошедших 9 августа президентских выборов, согласно которым действующий президент Лукашенко набрал около 80% голосов.

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