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Протесты в Белоруссии после выборов президента

МИД Эстонии сообщил, что вызвал посла Белоруссии из-за событий после выборов

Эстония призывает власти Белоруссии немедленно прекратить любое применение силы и репрессии против мирных демонстрантов

ТАЛЛИН, 11 августа. /ТАСС/. МИД Эстонии вызвал посла Белоруссии Вячеслава Качанова в связи с акциями протеста в этой стране после оглашения результатов выборов президента. Об этом внешнеполитическое ведомство прибалтийской страны сообщило во вторник.

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"Эстония призывает власти Белоруссии немедленно прекратить любое применение силы и репрессии против мирных демонстрантов, - говорится в заявлении МИД, - внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии, и выражает надежду, что в стране будут осуществляться демократические процессы".

Согласно сообщению, на встрече представитель МИД также выразил "глубокую озабоченность" в связи с ограничением доступа к интернету в Белоруссии.

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БелоруссияЭстонияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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