Партия "Голос" выдвинула телеведущего Сергея Притулу кандидатом в мэры Киева

КИЕВ, 11 августа. /ТАСС/. Партия "Голос", представленная в парламенте Украины, выдвинула украинского телеведущего Сергея Притулу кандидатом в мэры Киева на местных выборах, которые запланированы на 25 октября.

"Сегодня на презентации партийного актива "Голоса" глава партии Кира Рудык официально представила кандидата на выборы киевского городского главы. Это телеведущий, волонтер, общественный деятель и член партии "Голос" Сергей Притула", - говорится в сообщении партии.

Притула родился 22 июня 1981 года в Збараже Тернопольской области Украины. Он работает ведущим ряда развлекательных телешоу и юмористических программ на украинских телеканалах.

Ранее в президентской партии "Слуга народа" сообщили, что депутат Рады от одноименной фракции Ирина Верещук поборется за кресло киевского мэра.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 26-27 июля, за действующего мэра Виталия Кличко готовы проголосовать 41,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.