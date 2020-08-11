Литва готова предоставить убежище белорусским оппозиционерам

ВИЛЬНЮС, 11 августа. /ТАСС/. Литва готова рассмотреть просьбы белорусских оппозиционеров о предоставлении убежища, если такие поступят. Об этом заявила министр внутренних дел балтийской республики Рита Тамашюнене.

"Не впервые представители белорусской оппозиции ищут убежища в нашей стране, - приводятся ее слова в сообщении ведомства. - Если так в силу политических причин или возможных угроз произойдет и на сей раз, Литва готова прийти им на помощь, пока не будут созданы условия для безопасного возвращения домой".

По словам главы МВД, ответственные структуры Литвы подготовили план действий на случай роста числа обращений граждан Белоруссии о предоставлении убежища.

В Литву во вторник из Белоруссии выехали кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и глава ее избирательного штаба Мария Мороз.